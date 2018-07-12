中高齡就業法預告出爐 聘雇退休者有補助

2018-07-12 10:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳妍霖 ╱即時報導



勞動部鼓勵退休者再就業，研擬「中高齡者及高齡者就業法」草案，今日對外預告。圖／本報資料照片 分享 facebook 中高齡勞工在退休前遭雇主逼退情況屢見不鮮，為了保障中高齡就業，勞動部研擬「中高齡者及高齡者就業法」草案，今日對外預告，除明定雇主禁止年齡歧視，更鼓勵雇主聘僱退休的軍公教勞而祭出補助措施，即日起公告60天，收集各界意見，彙整後今年底前該草案可送至行政院。

勞動部指出，根據內政部統計，106年我國出生人口總數19萬3844人，創近7年來最低紀錄，而65歲以上老年人口占總人口比率在107年3月底達到14.05%，每7人中就有1人是老人，另外，中高齡者與高齡者勞動參與低於日本、韓國、美國等主要國家，推動中高齡就業專法，成為主要勞動政策之一。

勞動部自105年規劃研擬「中高齡者及高齡者就業法」草案，經多次專家學者會議、全台6場次座談會及相關行政部門諮詢會議，蒐集意見，共擬出8章45條文。

根據「中高齡者及高齡者就業法」草案內容有五大項，包括「禁止年齡歧視」、「協助穩定就業」、「促進失業再就業」、「退休者再就業」、「開發就業機會」，其中在禁止年齡歧視上，規定雇主對求職或受雇的中高齡及高齡者，不得因年齡有差別待遇，雇主對申訴員工不得有不利處分及負賠償責任等，另外針對退休者再就業，則為鼓勵退休的中高齡及高齡者再進入職場，設置銀髮人才資源中心。

勞動部表示，草案今日對外預告，在公共政策網路參與平臺-眾開講、勞動部勞動法令查詢系統有詳細說明，各界可在9月11日前提供意見。