高職中輟生 職訓變身搶手職場新鮮人

2018-07-11 17:09 中央社 台中11日電



原就讀高職的17歲張家丞因不適應課程，決定離開學校，投入勞動部勞動力發展署職業訓練課程，還未結訓就有兩家企業錄取，薪資達新台幣3萬元，公司還提供受訓期間獎學金。

張家丞原就讀職校機電科，但不適應，高一時決定離校，半年前投入勞動力發展署中彰投分署開辦的「機電整合班」職訓課程。

「學校教給我的事情很多，但坐在教室上課學習讓我感到枯燥，我更喜歡親手實作，所以高職念到一半就休學」，張家丞邊操作手上的機台，邊說出自己的過去。

他說，對機電方面非常有興趣，但覺得學校教學方式跟自己想學的內容不同，無法從實務中累積經驗。當初要休學時，家人對未來都有疑慮，他想就業卻擔心專業度不夠，沒公司會錄用。

張家丞表示，當初想如果職訓結訓後還是找不到工作，只好硬著頭皮再回校，沒想到參加職訓課程後，現在竟順利就業，公司也開出理想的薪資待遇，家人都非常開心，也感謝中彰投分署的專業培育及就業媒合服務。

張家丞對同年紀的朋友分享經驗表示，選職訓課程時，一定要先了解興趣所在，選擇正確的職類，認真用心學習，就能成功學得一技之長；此外，須懂規劃人生，取得職場入場券後，他打算再回校進修，讓職涯發展更順利。

新鮮人求職季，中彰投分署長陳瑞嘉表示，青年們面臨就業或升學的抉擇時，其實還有第三條路「職業訓練」可選；職訓期間除培育學員專業技能，也提供預聘制度等就業媒合服務。

陳瑞嘉說，去年職訓學員訓後就業率達95.8%，其中還有106名學員透過預聘，結訓前就與企業簽約，讓學員安心穩定吸收專業技能，結訓後無縫接軌職場。