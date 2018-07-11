影／台式烘焙夯 太平洋6友邦來台職訓

2018-07-11 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



勞動部勞動力發展署雲嘉南分署與外交部合作，首次為友邦國開設「餐飲烘焙班」及「旅館民宿經營班」，有6友邦國28人來台參訓，要將學習的台灣道地的料理餐飲特色帶回母國。

這次來台參訓的國家包括吐瓦魯、帛琉、吉里巴斯、馬紹爾群島、諾魯及索羅門群島六個友邦國，七月初已抵台上課，預計八月底結訓回國，本月17日諾魯駐台大使也將到職業訓練場參訪。

雲嘉南分署長柯呈枋表示，餐飲烘焙是職訓的熱門搶手班，這次課程在分署官田上課，融入台灣在地特色，像是名產鳳梨酥、月餅、太陽餅，還有台灣特有的珍珠奶茶，甚至是傳統小吃蔥油餅、韭菜盒子、豬肉餡餅等，都納入餐飲烘焙教學課程。

勞動部次長林三貴及勞動力發展署副署長施貞仰也特地南下，鼓勵學員這2個月好好專注在訓練課程上，未來把技術帶回國或帶到國際舞台上。

36歲參訓的廚師Marco，在帛琉異國餐廳擔任廚師，拿手菜包括美式、義式、日式料理等，這次來台主要想學台式烘焙，希望學成回國納入新菜單。