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薑是老的辣！ 52歲車床師傅中高齡再就業還被加薪

2018-07-11 15:13聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

中高齡再就業還能加薪！52歲的阿和（化名）是經驗豐富的車床師傅，卻在邁入50歲之際失業，因面試處處碰壁，找上高雄市勞工局前鎮就服站幫忙，經轉介到一家傳統工廠，搭配雇主輔導津貼，3個月後阿和獲雇主肯定正式聘用，薪資還從原本39K加薪到43K，讓他安心養家。

阿和因須負擔家中每月房貸與經濟重擔，失業後積極面試想重返職場，他自認有30年資深資歷，還開出39K薪資要求，沒想到許多雇主一聽到他的年紀就直接拒絕，連面試機會都沒有，阿和在4個月內換了3、4個短期工作，最後找上高雄市勞工局前鎮就服站幫忙。

阿和向就服員自述，家裡上有80多歲的年邁雙親，下有2個還在就讀私立大學與公立高中的兒子，妻子身體不佳也無法外出就業，一家大小的生活開支外，每月還要負擔房貸，「2萬多薪水怎麼養家！」

就服員溫鈞惠說，阿和雖沒有考取相關證照，但對於傳統車床技術很有自信，不過面試時雇主開出的薪資，和阿和過去的39K薪水落差很大，有的更直接以他年紀太大拒絕面試，令他感到相當沮喪。

溫鈞惠表示，傳統車床技術在職場上仍具相當優勢，就服站運用「職場學習再適應計畫」，推介阿和到一家工廠面試，雇主前3個月可獲2萬5千元的輔導津貼，付給阿和39K的期望薪資，3個月後阿和獲雇主正式聘用，薪水還提高到43K薪資，順利在新職場繼續打拼。

訓就中心主任楊茹憶表示，中高齡再就業者雖然受限於年齡和體力，卻擁有資歷上的優勢，可將經驗傳授年輕同事，工作穩定度也高。就服站可依民眾個人需求，搭配適當的就業政策工具，協助推介到適合的產業再就業，開展事業第二春。

52歲的車床師傅阿和失業期間積極面試，卻因年齡問題四處碰壁，透過前鎮就服站運用雇...
52歲的車床師傅阿和失業期間積極面試，卻因年齡問題四處碰壁，透過前鎮就服站運用雇主輔導津貼讓阿和上工，豐富經驗獲肯定，雇主3個月後還為他加薪。記者蔡容喬／攝影
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