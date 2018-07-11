薑是老的辣！ 52歲車床師傅中高齡再就業還被加薪

2018-07-11 15:13 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



中高齡再就業還能加薪！52歲的阿和（化名）是經驗豐富的車床師傅，卻在邁入50歲之際失業，因面試處處碰壁，找上高雄市勞工局前鎮就服站幫忙，經轉介到一家傳統工廠，搭配雇主輔導津貼，3個月後阿和獲雇主肯定正式聘用，薪資還從原本39K加薪到43K，讓他安心養家。

阿和因須負擔家中每月房貸與經濟重擔，失業後積極面試想重返職場，他自認有30年資深資歷，還開出39K薪資要求，沒想到許多雇主一聽到他的年紀就直接拒絕，連面試機會都沒有，阿和在4個月內換了3、4個短期工作，最後找上高雄市勞工局前鎮就服站幫忙。

阿和向就服員自述，家裡上有80多歲的年邁雙親，下有2個還在就讀私立大學與公立高中的兒子，妻子身體不佳也無法外出就業，一家大小的生活開支外，每月還要負擔房貸，「2萬多薪水怎麼養家！」

就服員溫鈞惠說，阿和雖沒有考取相關證照，但對於傳統車床技術很有自信，不過面試時雇主開出的薪資，和阿和過去的39K薪水落差很大，有的更直接以他年紀太大拒絕面試，令他感到相當沮喪。

溫鈞惠表示，傳統車床技術在職場上仍具相當優勢，就服站運用「職場學習再適應計畫」，推介阿和到一家工廠面試，雇主前3個月可獲2萬5千元的輔導津貼，付給阿和39K的期望薪資，3個月後阿和獲雇主正式聘用，薪水還提高到43K薪資，順利在新職場繼續打拼。