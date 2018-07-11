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勞動部：颱風假不宜扣薪或要求請假

2018-07-11 11:17經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

此次瑪莉亞颱風來襲，卻發生北北基停班停課不同調情形。對此，勞動部今（11）日表示...
此次瑪莉亞颱風來襲，卻發生北北基停班停課不同調情形。對此，勞動部今（11）日表示，依據天然災害停止上班及上課作業辦法，上班族只要居住地、上班地或上班路途任一地點停班，就可以不出勤。記者曾吉松攝影
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此次瑪莉亞颱風來襲，卻發生北北基停班停課不同調情形。對此，勞動部今（11）日表示，依據天然災害停止上班及上課作業辦法，上班族只要居住地、上班地或上班路途任一地點停班，就可以不出勤。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛表示，若員工居住在新北市，但上班地在台北市，雇主只能「協調員工，徵求勞工出勤」。

至於停班的話，勞動部表示，雖然法令沒有強制僱主一定要發薪，但是勞動部呼籲事業單位不要扣薪，也不宜非要勞工請假，畢竟颱風假，一年頂多1~2次。

此外，黃維琛也提醒，若經過協調出勤，最後員工仍決定不出勤，雇主也不可以將沒有來上班的人，視為缺勤，也不得採取扣發全勤獎金或強迫員工補班等處分，如果員工有去上班，雇主應給當天薪水。

若勞工出勤，黃維琛建議，雇主除當日工資應照給外，宜加給勞工工資，並提供交通工具、交通津貼或其他必要協助。

黃維琛也表示，不需要把北北基颱風假不同調的情形看得那麼嚴重，因為新竹和苗栗此次對於停班停課的決定也不一樣，但是也有不少居住在竹南的人，是可能要到苗栗上班的。

同時，黃維琛也建議，颱風假究竟該怎麼放？颱風天應留多少人力？還有颱風天出勤將給多少加班費？其實這些都是可以透過工會或者勞資會議事先進行約定，只要事先約定好，就不會等事情發生卻亂了套。

颱風假勞動部停班停課

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