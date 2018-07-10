外國專業人才受聘來台 1500人仍未申報提繳勞退

2018-07-10 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



外國專業人才延攬及僱用法於今年2月8日起施行，此後受聘來台從事專業工作且取得永久居留的外國專業人才，一律適用勞退新制。至於辦法實施前已來台的人才，可自行評估是否續用舊制，勞保局表示，粗估約2000人受影響，目前申報僅394人，仍有1500人未申報，提醒雇主若未於8月22日前申報提繳，將可處以新台幣2萬到10萬元罰鍰。

勞動部勞保局勞工退休金組組長李靜韻表示，以往外國專業人才來台僅適用勞基法，若更換服務單位、或是返國就業，礙難累計工作年資，若年資不夠將無法請領勞退金。先前審議《勞退條例》部分條文修正草案時，納入大陸（含港澳地區）配偶，勞動部也有意將外國專業人才納入規範，但仍未通過。

隨著外國專業人才延攬及僱用法上路，根據該法第11條規定，2月8日以後受聘來台且取得永久居留權的外國專業人才，將直接適用勞退新制。雇主每月應提繳不低於工資6％的退休金，儲存於勞保局設立的勞工退休金個人專戶。受雇員工將改為可攜式帳戶，換工作仍可累積年資，舊制年資也能一併計入。

勞保局表示，外專法施行前已僱用的外國人才，若選擇適用勞退舊制者，須於8月7日前，以書面向雇主表明續用勞退舊制；若選擇新制，雇主須於8月22日前向勞保局申報，並追溯自2月8日起提繳勞退金。若屆期未選擇，則直接適用新制。勞保局指出，外國專業人才來台工作，平均薪資約8萬多元，無論新舊制都可選擇自行提繳6%。

李靜韻說，外專法上路後，勞保局粗估約有1000多個事業單位、近2000人受影響，目前僅394人申報，仍有1500人未申報，提醒雇主若未於期限內申報，將依照《勞退條例》第49條規定，可處新台幣2萬到10萬元罰鍰。至於到職仍未取得居留證，且適用勞退新制者，須以取得居留權時間為準申報。