討論問題前，要先下好語詞的定義嗎？

相關新聞
主管傻眼！工程師求職「申請失業補助 別錄用我」2018-07-10 14:04
勞團籲加速「防災假」立法 勞部：意見分歧待評估2018-07-10 12:09
四成八上班族沒颱風假 媒體、服務業是兩大「慘」業2018-07-10 11:20
他創造的手繪T恤不只年輕人喜歡 80多歲阿嬤也愛2018-07-09 14:30
30歳的她當了7年練習生 給她機會判若兩人2018-07-09 09:48
Club Med日本石垣島台籍女村長：不替自己設限2018-07-08 17:37
號召女力 要妳「婦」出江湖2018-07-08 13:24
台灣婦女二度就業關卡高 日韓呈M型2018-07-08 13:24
暑假打工求職 遇上3種狀況快點閃 以免災星纏身2018-07-08 11:00
台中捷運二度招考119人 最高薪4.1萬2018-07-06 22:08
大陸央企招手 500個北京工作等台青即日上班2018-07-06 21:15
參加勞動部產學訓專班 他科大畢業第一年就賺百萬年薪2018-07-06 15:45
就愛蝴蝶蘭！讓他每天坐輪椅通勤2小時上職訓課2018-07-06 13:05
顛覆刻板印象！ 調查顯示中年人快閃離職比例最高2018-07-05 14:22
上班族夢魘！LINE沒停過 80公務群組糾纏他2018-07-05 14:19
老闆聽好！下班LINE公事 員工可已讀不回2018-07-05 14:17
調查：下班line不停 成職場最大壓力2018-07-05 12:24
line交辦公務算不算加班？ 勞動部這麼說2018-07-05 12:23
科技業6年存200萬都泡湯 他30歲想簽志願役2018-07-05 12:01
創客夢不是年輕人專利！ 退休族也能學3D列印設計2018-07-05 09:20
兼顧工作與生活 87％英國人渴望「彈性工作」2018-07-03 18:53
一結婚生育就離職 女性勞參率低2018-07-03 17:47
北市今年度第四場中型徵才 提供527個工作機會2018-07-03 14:37
網紅難當 96.5%難養活自己近7成做不滿1年2018-07-03 11:11
要結婚嗎？ 一個問題毀了好好的面試 她怨「職場對女性不友善」2018-07-03 10:12
影／白天顧生計晚上顧興趣 八年級生創業築夢2018-07-03 09:17
未納勞基法 實習生恐成廉價勞工2018-07-02 16:05
暑假實習調查 77%低於基本工資2018-07-02 14:09
教育部：實習生若屬「替代勞力」 必須支薪2018-07-02 13:19
學團公布實習調查 6成學生實習無薪水淪奴工2018-07-02 13:17
萬麗酒店插旗士林 徵才百人月薪最高7萬2018-07-01 17:27
暑假打工旺季 工讀生也應加保勞保2018-07-01 10:01
桃捷二次招考吸引4080人報名 錄取率僅3.4%2018-06-30 17:08
新鮮人求職面試 企業最討厭爽約遲到2018-06-30 13:12
會講英文的機場保全薪資上看42K 榮服處搭求職平台2018-06-30 12:31
台電二度招考700多人 福利獎金優 怕高的別來2018-06-29 19:59
十多萬勞工被高薪低報 勞保局揪出違法企業2018-06-29 19:32
新鮮人起薪28230元 破12年紀錄2018-06-29 14:46
新鮮人起薪破28K創新高 但增幅多被通膨吃掉2018-06-29 13:28
熱門文章
持續更新／快回家！ 苗栗以北縣市下午3點起陸續停班停課2018-07-10 10:30
共用大浴巾 這家人全都「中鏢」2018-07-09 15:55
稍減弱仍是強颱！ 瑪莉亞陸警發布 暴風圈周二掃北台2018-07-09 23:36
瑪莉亞颱風來襲 彭啟明：北部今晚風雨逐漸加大2018-07-10 07:57
柯P說盡量不放半天假 家長怒:所以放1.5個小時?2018-07-10 10:25
北北基同步 明天正常上班上課2018-07-09 19:34
考慮下班安全 北北基下午4點起停班停課2018-07-10 10:03
強颱瑪莉亞 氣象局23：30發布陸上警報2018-07-09 20:47
瑪利亞颱風接近 登入台灣機率小2018-07-09 19:39
強颱瑪莉亞來勢洶洶！ 傍晚暴風圈接觸陸地 東北部首當其衝2018-07-10 11:25
強颱將至、今天空好藍 鄭明典臉書解釋給你聽2018-07-09 15:13
瑪莉亞暴風圈今傍晚觸陸 全台19縣市豪大雨特報2018-07-10 09:22
縣市決策一日數變 颱風假怎放？ 大混亂2018-07-09 23:35
懶人包／強颱瑪莉亞來襲 航空交通動態看這裡2018-07-09 20:14
北北基明天是否停班停課？ 柯文哲：今晚8點宣布2018-07-10 11:28
強颱瑪莉亞來襲！ 適逢大潮 北台防淹水2018-07-10 04:35
影／基隆外木山驚見水龍捲 海面約持續3分鐘2018-07-10 11:54
下午4點停班有人怨 服務業和警消：要知足了 我們沒休2018-07-10 12:05
瑪莉亞颱風接近 長榮航空航班異動2018-07-09 17:33
四成八上班族沒颱風假 媒體、服務業是兩大「慘」業2018-07-10 11:20
瑪莉亞逼近！ 花蓮、彰化以北 今晚開始風力增強2018-07-10 07:33
席琳狄翁行程保密到家 帶雙胞胎兒入住晶華總統套房2018-07-09 17:20
瑪莉亞發威！ 航空公司取消、異動航班看這裡2018-07-10 09:53
北台注意！ 瑪莉亞發陸警 今晚到明晨風雨最強2018-07-09 23:39
史上最短颱風假 呂秋遠：這是什麼鬼？2018-07-10 13:16
非颱風陸上警報警戒區 彰化明照常上班上課2018-07-09 20:16
瑪莉亞腳步快 明午暴風圈觸東部海域2018-07-09 18:17
強颱瑪莉亞來襲 桃園宣布明天正常上班上課2018-07-09 19:36
宜蘭下午3點停班停課2018-07-10 09:06
主管傻眼！工程師求職「申請失業補助 別錄用我」2018-07-10 14:04
台鐵東西部幹線 傍晚陸續停駛2018-07-10 12:41
北北基4點停班課 林右昌：是給防颱不是放假2018-07-10 12:40
強颱瑪莉亞來襲 桃園宣布下午4點停班、停課2018-07-10 10:24
颱風停止上班不出勤 雇主可不給付這段時間的工資2018-07-09 18:27
超誇張！超市生鮮搶購一空如蝗蟲過境2018-07-09 23:05
茶第一泡不喝要倒掉 其實農藥殘留並無關！2018-07-10 12:39
瑪莉亞颱風影響華航10日晚間班機提前起飛2018-07-09 17:15
強颱瑪莉亞明午威脅北台 7公路注意2018-07-09 15:15
世界最知名的「裸吻」 終於來台了!2018-07-10 02:26
颱風假怎麼放？ 陳金德：颱風無情 停班課標準要寬鬆2018-07-10 13:01
留言