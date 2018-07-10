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強颱瑪莉亞來勢洶洶！ 傍晚接觸陸地 東北部首當其衝

免試入學放榜 總錄取率98.41% 缺額5.6萬人

四成八上班族沒颱風假 媒體、服務業是兩大「慘」業

2018-07-10 11:20經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

強颱瑪莉亞已經逼近，北北基也於稍早宣布今（10）日16時停班停課。但，根據1111人力銀行的最新調查卻發現，四成八的上班族表示，颱風天「沒假」，其中服務業、媒體圈更是兩大「慘」業。

究竟颱風天的勞工出勤給薪該如何計算？根據調查發現，「停班但工資照給」的佛心企業只占三成，另有一成八表示雖然停班但不給薪，5.2%停班但需用年假／補休折扣；另有四成六的員工被要求必須正常到班，但予以給薪或補假，其中，甚至有一成二企業釋出薪資加倍或休假加倍等誘因，以慰勞冒著風雨出門工作的員工。

進一步詢問受訪者，颱風天停止上班上課，公司不用給付當日薪資是否合理？有高達六成上班族認為「不合理」，主張因為放假並非自己能決定、應體恤員工照常發放薪資等。另有二成直言雖然「合理」，雇主不給薪雖然合乎法令，但未免不近人情；但也有一成六支持未出勤就不應領薪的作法。

而賺到一天颱風假的上班族又是如何運用呢？多數人選擇「在家補眠／放空」（70.36%）、「看電視／聽廣播颱風動態」（65.68%）、「上網打發時間」（44.65%）、「玩桌遊／線上遊戲」（43.50%）及「整理家務」（21.41%）等打發時光。

此外，調查也顯示，「備妥手電筒」（55.35%）、「赴賣場採購」（47.90%）、「充飽行動電源」（46.56%）、「將陽台物品搬至低處」（36.90%）及「赴市場搶購蔬菜」（34.80%）成為上班族的防颱五大工作。

上述「上班族颱風假調查」，調查時間自2018年6月20日到7月9日，針對1111人力銀行會員進行隨機抽樣調查，有效樣本數為1,046份，正負信心水準95%，誤差值正負3.03。

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