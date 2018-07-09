第二波「七休一」鬆綁名單 新聞出版等行業也入列

2018-07-09 22:08 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



勞基法新制第一波已放寬製造業、水電燃氣等12個行業，在四項特殊型態下，勞工休假得不受「七休一」限制。勞動部上月召開勞動基準諮詢會後，今天在行政院公報釋出預告內容，增列海運、新聞出版業等9個行業為第二波鬆綁名單。勞動部表示，預告10天期間將蒐集各界意見，若沒有太大異議，後續經法規會討論後就可公告實行。

為解決勞資雙方長期以來的糾紛，勞基法修法今年初經立院三讀通過，為使勞工及資方在實務操作上有較多彈性，行政院拍板七休一制度將採「有條件放寬」，未來若有公司、行業要開放七休一，須先經中央主管事業機關和勞動部雙重審核認定，再經工會或勞資會議同意。即原本每工作7天休1天，改為每14天休2天，最多能連上12天班，今年3月起生效。

考量媒體業等其他行業，也有鬆綁七休一需求，勞動部6月中旬召開勞動基準諮詢會時，針對鬆綁七休一第二波名單進行討論，今天預告修正草案，包括新聞出版業、雜誌及期刊業及廣播電視業；海運承攬運送業、海洋水運業、船務代理業、陸上運輸設施經營業之貨櫃集散站經營、水上運輸輔助業（船舶理貨除外）及屠宰業等。

其中海洋水運業因性質特殊，在因應天候、海象或船舶貨運作業，以及於國外、闈場等執行職務時，均可免受七休一限制。修正案中，也將新聞、雜誌及期刊出版和廣播電視業納入，但從原本討論的「執行職務」限縮至「採訪」才行。屠宰業則在因應動物防疫措施及畜禽產銷調節時得放寬。

新規定何時上路？勞動部條件及就業平等司副司長黃維琛表示，目前尚未有明確的時間表，發出預告後10天、即7月19日將彙整各方意見，若沒有太大分歧，後續經法規會討論後，會再按程序公告實行時間。至於後續是否可能還有其他行業鬆綁，他表示，要看有沒有其他行業提出需求，勞動部將持開放態度討論。