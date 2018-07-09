30歳的她當了7年練習生 給她機會判若兩人

2018-07-09 09:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



30歲中度智能障礙的小倩，高職畢業後因無法適應競爭性職場，台中市政府勞工局評估進入瑪利MAMA手作麵包庇護工場，接受7年個別化輔導，一次次失敗，輔導員一路陪伴調整，不但當烘焙助手，還帶啦啦隊，判若兩人。

台中市勞工局長黃荷婷表示，身心障礙者無法順利進入就業市場時，成立庇護工場提供一個模擬的保護職場，讓身心障礙者在這段過渡期間，學習工作技能與社會訓練，評估通過即可重返一般職場穩定就業。

小倩是台中市近三年來，第16位經庇護工場個別化輔導後，成功轉銜至一般職場就業的庇護員工，走過漫漫長路，輔導員扮演關鍵角色。

瑪利MAMA手作麵包技術輔導員李慧娟説，小倩曾在麵包店當過烘焙助手，麵包師傅動輒摔盤怒罵的舉止，讓小倩失去信心。進入庇護工場初期，小倩只能做基本的麵包裝飾及包裝，進步緩慢，要她嘗試備料，因失誤而造成整爐麵包報廢，嚇得她眼淚直流，慧娟安撫好一陣後才寬心。

李慧娟逐步引導，透過各種團體活動增加小倩與同儕互動機會。在一次次失敗重新學習中，小倩獨力完成多項麵包及糕點烘焙，更升級當備料手，負責食材庫存控管。

小倩從工作中一點一滴恢復信心，今年1月小倩通過考核晉升為正式員工，在愛心家園技能養成中心擔任烘焙助手，薪水大幅提升，讓小倩更樂在工作。