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Club Med日本石垣島台籍女村長：不替自己設限

2018-07-08 17:37聯合報 記者沈佩臻╱即時報導

Anna覺得這座島、這座村很純粹、很自然、很開闊。記者沈佩臻／攝影
Anna覺得這座島、這座村很純粹、很自然、很開闊。記者沈佩臻／攝影
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打工度假對許多新鮮人來說，像一劑暫時緩解就業的藥帖，在未知裡探索人生、從體驗裡認識自我，若真的在度假村環境中工作又是什麼感覺？位在台灣宜蘭外海270公里的日本石垣島，近到像一日生活圈，從桃園搭機不用一小時就抵達，許多人說石垣島有日本味也映著台灣影子，碧海山巒景致始終是度假勝地。石垣島Club Med度假村現在由台灣女孩Anna擔任村長，她認為，待在陌生環境更能了解自己要什麼，想打工度假、出國體驗就去吧，不用設限自己。

・試過才知道 自己要什麼、不要什麼

在度假村池畔、餐桌、海上、酒吧、球場或派對舞池，最直接感受到的是不同國籍、年紀、性別、個性的人們自然交流，就算是3歲小孩之間語言不通都能玩成一片。才31歲的Anna，在Club Med已經6年，畢業後因為熱愛旅遊在旅行社有2年工作經歷，也曾在澳洲打工度假，採摘葡萄、花椰菜，每天做著規律工作，下班後和朋友玩耍，看似愜意卻讓她發誓不要再回去，時間一到就買機票回家。

Anna說：「即便不能接受回到澳洲農場工作，卻讓我更了解自己要什麼、不要什麼」接著因緣際會看到Club Med G.O（Gentle Organizer，度假村服務人員）招募訊息，她沒想太多就衝了。在泰國普吉島從最基層G.O.開始做起，從村外旅遊部輪調至前台擔任中文招待，每隔半年至一年再調到其他度假村，大約一年前開始「村長見習」，第一個村就在石垣島。

・分離相遇是家常便飯

「在各個度假村，相遇與分離是家常便飯，一開始總是離情依依，後來說聲大家Bye Bye就能瀟灑離開。」Anna開玩笑說，其實未來都有機會再相遇，在夥伴離開時就能看出誰是菜鳥、誰是老鳥。

新鮮感、革命情感不斷交錯，令她回憶湧現的是另一名同期台灣女孩Amy，她們同一時間分別在美洲區的墨西哥、土克凱可群島（Turks and Caicos）兩村，一開始只透過臉書知道彼此，後來又在同一季度來到中國區，一路互相扶持成長，最後同時成為村長。

・做你自己 保持Open mind

對Anna印象最深刻的場景，是每一晚舞台表演由村長開場，她魄力十足，自信面對群眾、掌控全場，而平常在村裡看到的她，卻又像你的旅伴，與遊客和G.O.親切互動。她認為，在這裡最好的文化就是「做你自己」，不必覺得要變什麼模樣才能當稱職的G.O.，而是只要你像做，都有職位適合你，因為每個人個性不同，同時也對應旅客的多元性，在這裡不管是工作人員或旅客，都能自然而然融入Open mind的文化。

・打工度假？保持接受新事物的心態

許多人看到工作，就像忘記戴上近視眼鏡般，模糊不清。Anna認為，如果你早就清楚自己要什麼，像是已投身就讀專業領域或其他原因，當然可以繼續朝這方面前進，否則不必執著馬上找到一份厲害的工作，尤其是未來你還要花上大半輩子投入工作。

「就去吧！」她建議，想出國打工度假體驗未嘗不可，不必替自己設限，或害怕語言能力不足，其實到了新環境，重點就是保持接受新事物的心態。舉例來說，在Club Med工作一年，可以認識不同國籍的人、建立你的人際關係，除了G.O.團隊還有不同層次的旅客，不少G.O.夥伴因此找到人生下一階段的好工作。

・在石垣島Club Med度假村工作

石垣島常被形容是「日本馬爾地夫」，除了擁有擁有日本百景「川平灣」等景點，若天氣晴朗時，海面甚至可見七種顏色，Anna給這座島的詞彙是「純粹、自然、開闊」。她說，日本在環境保育及人文資源等方面都非常到位，從一磚一瓦、純樸矮房到植物海洋都認真對待保護。此外，村內除了每天可見山海美景，事情多、變化快，因此也訓練出面對「改變」時，心態調適更快速。

舞台上充滿自信魄力的村長Anna，脫下身份就是開朗親切的女孩。記者沈佩臻／攝影
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Club Med石垣島度假村內可參加射箭活動。記者沈佩臻／攝影
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村長Anna和G.O.在餐廳門口歡迎客人進場。記者沈佩臻／攝影
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石垣島Club Med台籍村長Anna建議，不要替自己設限、保持接受新事物的心態...
石垣島Club Med台籍村長Anna建議，不要替自己設限、保持接受新事物的心態。記者沈佩臻／攝影
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石垣島八重山民俗文化村擁有歷史建築，還有爺爺奶奶帶著你跳舞、玩三板。記者沈佩臻／...
石垣島八重山民俗文化村擁有歷史建築，還有爺爺奶奶帶著你跳舞、玩三板。記者沈佩臻／攝影
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石垣島「八重村民俗文化村」松鼠猴之森，猴子平易近人。記者沈佩臻／攝影
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Club Med石垣島每間房都有不同景致。記者沈佩臻／攝影
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Club Med石垣島度假村晚間舞台表演。記者沈佩臻／攝影
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石垣島美景「川平灣」寧靜海景。記者沈佩臻／攝影
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Anna建議想出國打工度假體驗未嘗不可，不必設限或害怕語言能力不足，到了新環境保...
Anna建議想出國打工度假體驗未嘗不可，不必設限或害怕語言能力不足，到了新環境保持接受新事物的心態。記者沈佩臻／攝影
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Club Med石垣島吸引各國遊客來此度假。記者沈佩臻／攝影
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打工度假澳洲馬爾地夫

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