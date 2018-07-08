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台灣婦女二度就業關卡高 日韓呈M型

2018-07-08 13:24聯合晚報 記者陳素玲／台北報導

台灣婦女二度就業關卡較日韓更高。統計資料顯示，台灣女性退出職場兩大關卡分別是35歲及50歲，尤其50歲以後勞參率驟至56%，重返職場機率更低，此後即一路下滑，60歲後更降到22%。相較日韓女性勞參率呈現M型軸線，台灣女性二度就業困難度明顯偏高。

2015年各國女性勞參率顯示，同樣是亞洲國家，由於國情不同，女性就業參與率也大不同。

台灣女性就業兩大關鍵年齡是35歲及50歲。資料顯示，因為結婚生子，台灣30-34歲女性勞參率從30歲的88.8%驟降近9個百分點到34歲的80%，40歲更進一步降到75%，直到50-54歲勞參率更降到56%，較45-49歲大跌13個百分點。

台灣女性在年輕時因走入婚姻退出職場後，隨著年紀愈大，重新進入職場可能性愈低。至於50歲以後勞參率低，也與高齡化社會，不少高齡婦女必須回家照顧父母或公婆有關。

勞動部表示，台灣已是高齡化社會，50歲相對仍屬年輕，但是由於企業對中高齡婦女刻板印象，導致很多即使退出職場前從事具有高度專業工作的婦女，年滿50歲後很難再回到原有工作領域，這是女性人力資源一大浪費。

日、韓女性勞動力則是走向M型化趨勢。日本部分，雖然女性進入婚育階段後，勞參率也略降，但是一直維持在70%-75%左右，即使到50-54歲勞參率仍高達75%，60歲以上更達48%，是台灣同年齡層勞參率一倍以上。

南韓女性則是婚育階段勞參率下降明顯，40歲以下甚至降到56%，但是孩子長大後，南韓女性積極返回職場，40歲以後勞參率直線上升，45-49歲勞參率衝到69%，即使50-59歲勞參率仍達57%，較台灣40%高出許多。

圖／聯合晚報提供
圖／聯合晚報提供
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職場高齡化南韓

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