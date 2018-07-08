號召女力 要妳「婦」出江湖

2018-07-08 13:24 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 陳素玲 ／台北報導



勞動部勞發署首度針對婦女推出「婦出江湖」計畫，鼓勵離開職場的婦女重返二度就業。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

勞動部今年試辦「婦出江湖」方案，從就業工作坊、自主學習獎勵金到幫助企業認識女力，協助育兒婦女重返職場，提高婦女勞參率。

勞動部表示，台灣許多職業婦女因養育兒女、照顧老病等家庭因素而離開職場，從女性各年齡勞參率觀察，有兩個時機降幅明顯，一是30-34歲勞參率80%，較29歲以前的88.8%明顯下降，另一個為50-54歲勞參率56%，較45-49歲69%驟降13個百分點。前者主要結婚生小孩，後者除了婦女體力下降，也與照顧老人等因素有關。

為了協助婦女重返職場，政府已在2015年修法將二度就業婦女列為政府致力促進就業的對象，加上少子化人口結構變遷，企業面臨人力短缺壓力，勞動部勞動力發展署今年推出「婦出江湖」試辦計畫，希望能與企業界合作。

勞發署表示，這項方案協助對象設定離開職場時，具有高學歷、高社會資歷婦女，在孩子進入幼稚園或長大成人後，透過更新專業知識、了解市場勞動力結構等方式重返職場。方案第一步為舉辦12場「就業準備工作坊」，除協助女性職涯探索，也了解自己的專業是否已準備好回到工作，目前已舉辦三場，仍有九場，歡迎有興趣婦女參加。

第二階段若是婦女已設定職場領域，但仍需加強專業，可以向勞動部申請自主學習獎勵金2萬元，申請者只要簡單擬訂學習計畫及擬參加訓練課程，即可獲得補助，申請時間到16日截止。

第三階段舉辦企業高階主管座談會，協助企業主管了解如何運用女力提高企業競爭力、勞基法相關女性勞動權益、如何善用部分工時人力等。最後則是舉辦人資主管研習營，協助人資主管發掘女性工作潛力，以及如何運用政府資源一起協助女性重返職場等。