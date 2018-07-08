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暑假打工求職 遇上3種狀況快點閃 以免災星纏身

2018-07-08 11:00聯合報 記者呂開瑞曾健祐／報導

只要「雇主」約在車站、大賣場、麥當勞或百貨公司前交金融卡、密碼，多半是騙子，千萬...
只要「雇主」約在車站、大賣場、麥當勞或百貨公司前交金融卡、密碼，多半是騙子，千萬別去。 圖／聯合報系資料照片
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暑假是打工和新鮮人的求職潮，也是詐欺集團騙帳戶的好時機。雖然手法老套，用的也多是老哏（梗），不過每年還是有不少人上當。年紀輕輕求職被騙走帳戶，苦果要自己吞，還可能換來官司纏身，甚至賠償、背一身債，真得小心提防。

要求繳交保證金、制服費、試鏡費…

過去詐欺集團多半自行登廣告徵人、騙帳戶，不過近來詐團技術「精進」，專門到年輕人喜歡投單的人力銀行網站找求職者資料，找到電話後就冒充應徵公司的「經理」。詐騙的話術是佯稱徵求接送客戶、收款司機、送貨員、會計等；因為要開名貴轎車接送客戶、經手現款或發薪水等，要求應徵者攜帶身分證、帳戶影本、金卡和密碼，以便徵信有無欠卡債，趁機騙走金融卡和密碼，做為人頭帳戶。

常見的求職陷阱還有公司要求交保證金、上萬元工作制服費、拍照費、試鏡費等，都是騙人的手法，不宜輕信。

暑假是求職潮，詐欺集團會瞄準新鮮人騙帳戶，圖為檢警破獲詐團、搜出的金融卡。 圖／...
暑假是求職潮，詐欺集團會瞄準新鮮人騙帳戶，圖為檢警破獲詐團、搜出的金融卡。 圖／警方提供
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要求提供帳戶、金融卡、密碼…

檢警分析，通常被騙的分成年輕人、中年人二大族群，有剛畢業的新鮮人一看到職缺有高額薪水、福利等被吸引，沒想太多就把個資、存摺和金融卡全交出去，直到遭法辦才喊冤。

有3名大學剛畢業的年輕人，去年應徵時被騙，帳戶隨即被用來騙錢、匯款，吃上詐欺官司。檢方偵辦時，3人同時喊冤，有人稱畢業後第一次找工作、有人說經驗不足而上當，3人都提供了詐騙走帳戶者的電話。檢方查出是外勞卡的電話，認定3名求職者是被騙，對3人不起訴，另行追查幕後詐財集團。

正派公司不可能約在公共場所要求交付金融卡、密碼。 圖／聯合報系資料照片
正派公司不可能約在公共場所要求交付金融卡、密碼。 圖／聯合報系資料照片
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約在公共場所要求交付證件…

警方指出，常見求職者為了找工作、貸款等理由，直接把存摺、金融卡寄出去給對方，直到成為人頭帳戶後才說「之前沒想那麼多，只是想找工作」，這種情況下，如果沒有留下求職的紀錄「口說無憑」，很可能被認定幫助詐欺。

那麼該如何「有憑據呢」？檢警在偵辦人頭帳戶案時，有幾道過濾的指標，第一道檢視指標為「是否在公共場所交帳戶」，只要「雇主」約在車站、大賣場、麥當勞或百貨公司前交金融卡、密碼，多半是騙子，千萬別去。其次為是否用宅配寄送帳戶、金融卡和密碼。

檢警指出，正派公司不會索取金融卡密碼，更不可能約在公共場所交付或要求宅配寄送金融卡、密碼，頂多只要帳號，目的在匯入薪資，要求交帳戶和索取金融卡密碼就是有鬼，千萬別上當。

其他的檢視指標包括，有無保留求職紀錄、應徵過程、連絡人是誰、被騙後有無報案等。

求職自保撇步，包括對方連絡人的身分、電話通聯紀錄都要保存，最好能夠找好友陪同「見...
求職自保撇步，包括對方連絡人的身分、電話通聯紀錄都要保存，最好能夠找好友陪同「見證」。 圖／聯合報系資料照片
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求職惹上官司 如何證明清白

檢警教導求職自保撇步，包括求職時要留下所有紀錄和資料，如公司徵人員的剪報、何時去應徵、對方連絡人的身分、電話通聯紀錄等，都要保存，最好能夠找好友陪同「見證」。發現被騙走帳戶，要立即催討和報警、留下紀錄，能提供愈多資料讓檢警循線調查，對自己愈有利。

警方也提醒，求職前先尋找公司營業資訊、不隨意繳錢，向家人說明面試時間、地點，不申辦信用卡，提高警覺。所有個資卡片不離身，絕不輕易透露密碼，避開可能的陷阱和留下有利線索，若被當成人頭帳戶，記得完整保留所有紀錄，才能自保過關，避免日後官司纏身。

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