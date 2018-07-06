台中捷運二度招考119人 最高薪4.1萬

2018-07-06 22:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳妍霖 ╱即時報導



為了因應營運需求，桃園捷運6月底才辦理第二次人才招考第一階段筆試，現在台中捷運也為了營運準備，即將招募第二波徵才，共招募119人，筆試日期於下月4日登場，最高薪資4萬1千元。

台中捷運綠線將在109年全線通車，為了因應明年系統整合、壓力測試，並辦理初勘、履勘等，台中捷運公司再度辦理第二波新進人員招募作業，包括運務、維修、經營管理、身心障礙與原住民等5大類組、119名職缺。

根據台中捷運人員招募甄試簡章，運務類組的站務員將招募48名，薪資約2萬8千元；維修類組的倉儲、機械維修、電機維修、電子維修及土木維修的助理工程員則招募48名，薪資約3萬元；經營管理類組的採購專員、公關專員、人資專員、人資助理專員、企業高級專員、企業專員、事業高級專員、事業專員、法務高級專員及財務專員，共招募13名，薪資約從2萬9千元至4萬1千元。

另外，身心障礙類組的站務員招募3名，薪資約2萬8千元，事務員則招募3名，薪資約2萬6千元；原住民類組的助理專員招募2名，薪資約2萬9千元，站務員招募2名，薪資約2萬8千元。

台中捷運也公告，招募人才的甄試資格大多為大學以上學歷，維修類組更要求要相關科系畢業、具有證照、經驗等，經營管理類組的企業高級專員則要求要碩士以上學歷、具有5年以上的企劃相關經驗，專業高級專員同樣也要求要碩士以上學歷、3年以上相關經驗等，甄試資格條件要求雖多，但薪資也最高。