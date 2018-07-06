參加勞動部產學訓專班 他科大畢業第一年就賺百萬年薪

2018-07-06 15:45 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



勞動力發展署桃竹苗分署今天舉辦第5屆產學訓專班結訓典禮，師生代表還以電影「復仇者聯盟」多位超人角色上台展現成果，冷凍空調班第一屆學員李宗益也到場分享踏入業界心得，尤其第一年就有百萬年薪賺入人生第一桶金，當年全班唯二女學員林姿妤也有近70萬元年薪，讓在場學員備受激勵。

李宗益表示，他高職就讀冷凍空調但非興趣而是成績分發的結果，沒想到會喜歡上這項技術並努力練習。儘管後來參加科技藝競賽鎩羽而歸，李宗益不因此喪志，失敗的經驗反而成為他進步的動力，進一步成為年薪百萬元的專案經理。

讀高職冷凍空調科時，李宗益對空調系統內部如何設計特別關注，也希望了解空調系統的運式轉方式及優缺點，不懂就拍照問老師，並接受老師建議和推薦報名由桃竹苗分署和北科大合作的產學訓專班。

透過產學訓專班訓練，李宗益通過冷凍空調乙級證照考試，在大二期間如願進入冷氣大廠工作，做中學累積的技術經驗奠定他在空調產業的經驗及專業能力。李宗益很感謝當初錄取他的總經理廖居政總，與栽培他的協理徐金輝，「其實一般企業對沒工作經驗又還沒當兵的大學生，根本不考慮」，但透過產學訓專班的模式，企業願意開放名額僱用學員，他才有機會進入企業，透過工作鍛鍊實務經驗，對提升技術而言有非常大的幫助，更是產學訓專班最棒的價值。

李宗益從技術員、助理工程師到專案經理，大學畢業一年，已經比其他同時畢業的大學生多擁有4年的工作經驗，累積一定的技術能力，更清楚自己的目標與方向。他指出在業界看過許多一般學制的碩士有專業知識，但實務經驗薄弱，有的連冰水主機設備元件都分不清楚。

林姿妤憑著自己的專業與努力，在以男性為多數的職場撐起一片天，從沒自信有點害羞的大一小女生，蛻變成擁有4年職場工作經驗且年薪65萬元的專業工程師，臉上也常露出自信的笑容。

高中因為住家距離內湖高工較近，林姿妤因為從小對機械、電子就有興趣，國中畢業選擇離家近的高工冷凍空調科，本想繼續報考四技，後來知道到桃竹苗分署與北科大合作開辦能源與冷凍空調工程系產學訓專班，決定報考，並成為北科大該班第一屆40名學員中唯二的女學員。

林姿妤接受一年的訓練不但考取冷凍空調乙級證照，還到機電冷凍空調技師事務所，負責機電排水的繪圖作業，兩年的工作經驗讓她繪圖技術紮實，大四轉往冷氣大廠工作，設計到工程監工整套流程直接在工地執行，挑戰高也學很多，成就感也高。

林姿妤不因年薪65萬元怠惰，今年報考北科大能源與冷凍空調工程系碩士在職專班，預計9月到北科大繼續在職進修，強化專業知識在自職場上更能一展長才。