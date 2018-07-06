就愛蝴蝶蘭！讓他每天坐輪椅通勤2小時上職訓課

2018-07-06 13:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



21歲的李東二，出生不久就因手術導致下半身癱瘓，因為行動不便，求學、求職屢屢碰壁，三個月前他參加雲林縣政府的花卉盆栽管理職業訓練，每天不辭路途遙遠，騎著一個多小時的電動輪椅上課，就連風雨都阻止不了他，今天他順利結業，目前已應徵多家廠商，希望很快就能有好消息。

「我最喜歡蝴蝶蘭，因為就像蝴蝶一樣，我也想擁有那對翅膀…」，提及對蝴蝶蘭的喜愛，李東二的眼睛閃閃發亮，細心照料蝴蝶蘭的模樣，懇切又認真，但在三個多月前，他對「花」的認識幾乎是零。

李東二出生不久就下半身癱瘓，一度埋怨命運捉弄人，求學、求職屢屢受挫，找不到人生方向，為了尋找人生的曙光，他參加花卉盆栽管理實務訓練，開始「拈花惹草」。

家裡離上課地點跨了一個鄉鎮，李東二不想麻煩別人，每天坐著電動輪椅上課，單趟路程就要將近一個小時，來回二小時的路程，他風雨無阻，甚至冒雨上課，現在家中的花卉媽媽都交給他照顧，慶興社會福利基金會也為他媒合工作中，讓他找回人生的希望。

雲林縣副縣長丁彥哲表示，縣府為協助身心障礙者就業，每年爭取勞動部補助及運用本縣身心障礙者就業基金，辦理各類身心障礙者職業訓練班，也勉勵結訓學員利用職訓班所習得之技能，都能順利就業或創業。