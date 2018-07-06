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直播／學者組大學自主聯盟 李嗣涔：有良心者怎敢接教長

飛速！中颱瑪莉亞衝衝衝 最快下午升格為強颱

就愛蝴蝶蘭！讓他每天坐輪椅通勤2小時上職訓課

2018-07-06 13:05聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

21歲的李東二，出生不久就因手術導致下半身癱瘓，因為行動不便，求學、求職屢屢碰壁，三個月前他參加雲林縣政府的花卉盆栽管理職業訓練，每天不辭路途遙遠，騎著一個多小時的電動輪椅上課，就連風雨都阻止不了他，今天他順利結業，目前已應徵多家廠商，希望很快就能有好消息。

「我最喜歡蝴蝶蘭，因為就像蝴蝶一樣，我也想擁有那對翅膀…」，提及對蝴蝶蘭的喜愛，李東二的眼睛閃閃發亮，細心照料蝴蝶蘭的模樣，懇切又認真，但在三個多月前，他對「花」的認識幾乎是零。

李東二出生不久就下半身癱瘓，一度埋怨命運捉弄人，求學、求職屢屢受挫，找不到人生方向，為了尋找人生的曙光，他參加花卉盆栽管理實務訓練，開始「拈花惹草」。

家裡離上課地點跨了一個鄉鎮，李東二不想麻煩別人，每天坐著電動輪椅上課，單趟路程就要將近一個小時，來回二小時的路程，他風雨無阻，甚至冒雨上課，現在家中的花卉媽媽都交給他照顧，慶興社會福利基金會也為他媒合工作中，讓他找回人生的希望。

雲林縣副縣長丁彥哲表示，縣府為協助身心障礙者就業，每年爭取勞動部補助及運用本縣身心障礙者就業基金，辦理各類身心障礙者職業訓練班，也勉勵結訓學員利用職訓班所習得之技能，都能順利就業或創業。

勞工處長張世忠表示， 13名身障學員從完全沒有花卉盆栽經驗到能熟練製作豐富多樣的各類蘭苗栽培、插花、組盆及乾燥花包裝產品，不只幫助身障學員習得一技之長，從學習中獲得成就感與樂趣，更讓學員建立了自信心。

李東二下半身癱瘓，仍每天不辭路途遙遠，坐電動輪椅通勤上課，就連風雨都阻止不了他，...
李東二下半身癱瘓，仍每天不辭路途遙遠，坐電動輪椅通勤上課，就連風雨都阻止不了他，他順利從雲林縣政府的花卉盆栽管理職業訓練結業，目前已應徵多家廠商，希望很快就能有好消息。記者陳雅玲／攝影
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李東二下半身癱瘓，仍每天不辭路途遙遠，坐電動輪椅通勤上課，就連風雨都阻止不了他，...
李東二下半身癱瘓，仍每天不辭路途遙遠，坐電動輪椅通勤上課，就連風雨都阻止不了他，他順利從雲林縣政府的花卉盆栽管理職業訓練結業，目前已應徵多家廠商，希望很快就能有好消息。記者陳雅玲／攝影
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李東二下半身癱瘓，仍每天不辭路途遙遠，坐電動輪椅通勤上課，就連風雨都阻止不了他，...
李東二下半身癱瘓，仍每天不辭路途遙遠，坐電動輪椅通勤上課，就連風雨都阻止不了他，他順利從雲林縣政府的花卉盆栽管理職業訓練結業，目前已應徵多家廠商，希望很快就能有好消息。記者陳雅玲／攝影
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求職身障勞動部

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