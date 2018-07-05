調查：下班line不停 成職場最大壓力

2018-07-05 12:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



1111人力銀行公布「上班族職場適應調查」，發現七成四上班族擁有公務群組，五成五被迫點頭同意主管同事加社群，更有一個案例在新創公司工作，由於人力不足，個人最高紀錄同時擁有80個公務群組，每天工作18小時，不堪壓力因而辭職。路透 分享 facebook 社群平台是重要社交工具，但為了方便執行業務，開設公務群組聯繫是職場常態，line不停，成職場最大壓力？1111人力銀行公布「上班族職場適應調查」，發現七成四上班族擁有公務群組，五成五被迫點頭同意主管同事加社群，更有一個案例在新創公司工作，由於人力不足，個人最高紀錄同時擁有80個公務群組，每天工作18小時，不堪壓力因而辭職。

正值新鮮人求職旺季，但職場如戰場，很多上班族常愛跳槽換工作，1111人力銀行調查顯示，有高達八成四受訪求職者都有過換工作經驗，其中有51%到職不到二個月就提出口頭請辭，成為「快閃族」，甚至有29.06%的人工作不到一周就火速離職。

對於職場壓力，現代人最常用的line等通訊群組，似乎成了上班族主要壓力來源，調查指出，有73.7%上班族平均擁有1個以上的公務群組，又從產業交叉分析觀察，以「媒體出版」從業人員的公務群組收最高，達6個之多，其次則是「營建/不動產」平均也有5.5個。

甚至因為社群軟體普及使用，很多上班族必須加新同事及主管，但調查指出，會主動加同事/主管的比例僅有7.46%，多數人都是被動接受加好友(54.61%)，10.20%被動接受加好友後封鎖(設權限)，另有23.36%坦言一律不加，顯示多數上班族對社群軟體運用在公務上傾向避而遠之。

26歲的姜先生大學主修機械，投入新創產業從基層做起，因為積極認真，不到一年就升任供應鏈經理，月領42K，因為是新創公司人員配置精簡，所以姜先生從供應鮮乳的小農、通路商(舉凡：飲料店、咖啡店、麵包店)、一般消費者、物流窗口等都是他必須連絡服務的對象，因此任職期間有多達80個公務群組。

他說，因為是新創公司，大家一起拚很熱血，常常早上五點就有小農會開始聯繫，到了晚上群組一樣響個不停，平均忙到深夜11點，每天工時高達18小時非常驚人。