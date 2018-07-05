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祭誘因！ 青年儲蓄帳戶計畫 第二年可修讀大學進修學制

2018-07-05 11:22聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

蔡總統重要青年政見之一的「青年教育與就業儲蓄帳戶」計畫，去年首度上路卻成效不彰，根據最新統計，今年剛畢業的高中職生有意願「先工作」的人數僅4224人，比首年7653人大減4成5。但教育部強調，有意願人數雖變少，但今年實際提出申請仍有3083人，比去年增加700人。此外，今年放寬進修規定，參與青年教育與就業儲蓄計畫的青年，於計畫執行第2年起，經雇主同意，就可以就讀大學進修學制，也可參加「大學進修部4年制學士班彈性試辦方案」，以學分累計制，只要在10年內修完所需學分，即可取得學位。

參與青年於計畫執行期間，亦可修讀未具正式學籍的推廣教育課程（含學分班）、證照技能課程或在職訓練等。

教育部也提出相關就學配套，學生工作2年後，可參加「特殊選才」招生，由一般大學和技職校院聯合招生，一同選填志願、統一分發，且不看統測、學測分數，完全用職場體驗資歷做審查標準。

教育部青年教育與就業儲蓄帳戶專案辦公室執行秘書王俊權說，去年第一批參與的學生，108學年準備要升學，現已展開招生作業，12月發售簡章。

王俊權表示，教育部已經先針對目前在職場工作的744人調查，有沒有意願升學、希望就讀什麼領域的科系，並把資訊提供轉給學校，由學校來開相關科系的名額。初步調查結果是，「確實有學生想要升學」。但因為很多學生還在考慮，之後會再做一次調查。他強調，最後開的大學新生名額，一定會多過於來考的名額。

至於今年的媒合力道也加強，去年開發職缺數5000多個，今年開發的職缺數至今已經近8000個，以製造業最多。

王俊權表示，去年勞動部是把5000個職缺全部掛在網頁上，學生要找很辛苦。今年則是新增「交叉查詢」的功能，讓學生方便找到自己想要的職缺。

勞動部表示，勞動部已經建置職缺資料庫，開放參加方案青年查詢登記。7月起展開媒合，8月底前完成。

勞動部統計，截至目前為止，各部會合計開發了將近8000個職缺。以行業別分析，以製造業3434個最多、住宿及餐飲業1732個次之、批發及零售業863個第3、其他服務業593個第4、農、林、漁、牧業187個第5；另以縣市別分析，以台中市1353個最多、台北市1182個次之、桃園市947個第3、新北市651個第4、台南市646個第5。

教育部推出青年就業儲蓄帳戶方案，透過補助、升學配套，鼓勵高中職畢業生先就業。 本...
教育部推出青年就業儲蓄帳戶方案，透過補助、升學配套，鼓勵高中職畢業生先就業。 本報資料照片
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