科技業6年存200萬都泡湯 他30歲想簽志願役

2018-07-05 12:01 聯合新聞網 綜合報導



圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

一位30歲的科技廠作業員日前在網路表示，聽說最近軍人薪資不錯，下士就比作業員的月薪多1萬元，詢問自己30歲踏入志願役會不會太晚了些。貼文一出引發網友熱議，討論年改後當一般勞工和志願役軍人，究竟那個比較好。

有網友在《MOBILE01》發文指出，他從義務役退伍後，在科技業擔任作業員近6年，雖然存了200萬元，但因投資股市失利賠光，聽說簽軍中志願的待遇不錯，又有終身俸可以領，是很誘人的被動收入，因此詢問自己30歲踏入志願役，會不會太晚了些。

有網友勸他打消念頭：「買股票是套牢兩百萬，簽下去則是套牢整個人生啊」、「怎麼在社會混不出什麼名堂的人都想從軍」、「你真是想太多，職業軍人有幾個能幹滿領到退休俸的？去考警察特考比較實在，幹到退休沒問題，37歲前都可以考。」。

也有網友指出，因為年改因素，軍中越改越糟，已經不比當年：「現在當志願役不是太晚了，是政府太爛了」。也有退伍軍人指出：「當年讓我想起站好幾班的哨，每天都睡幾個小時而已，還有做不完的業務，當兵時只想趕快放假。」

但也有現役軍人網友認為是個好選擇：「32歲以前當軍官還可以，月薪48990起跳、本人當兵19年，目前實拿88K，明年6月實滿20年，月退俸4萬5」、「有機會進來看看，好好活下去才能領的久遠」、「作業員加班也沒什麼自由，加入國軍還不會被裁員，頂多退休金被砍一刀而已還是比勞工高」、「在民間被套一生，退休後一個月才二萬退休金，知道該怎做了吧？」。

也有網友指出，法國傭兵到40歲前都可以報名，只要沒有愛滋病等重大疾病，並且結訓後通過嚴格的體能測驗，合格者可簽約5年，二等兵月薪最高13萬5005元，他笑稱，如果能活著回來，身家就是2000萬起跳。