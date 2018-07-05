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獨／青年儲蓄帳戶有意參加人數砍半 報名比去年略增

2018-07-05 10:28聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

蔡總統政見之一的「青年教育與就業儲蓄帳戶」計畫，去年首度上路因成效不彰，已被外界詬病，政策為此微調增加誘因後，未料第二年更慘，今年剛畢業的高中職生有意願「先工作」的參加人數，比去年銳減3000多人。

蔡總統過去曾公開表示，鼓勵高中生畢業後進入職場，累積經驗。還說她認為工作的意義比升學重要，要翻轉下一個世代對教育的看法，年輕人可以「畢業後去工作，工作幾年後又回到學校」，讓學習與工作重複出現，「儲蓄方案」是邁向這個新型態教育的第一步。

教育部去年首度推出青年儲蓄帳戶3年計畫，鼓勵高中職生畢業後先進入職場就業，再決定未來動向。每年提供5000個名額，參與學生工作期間，每月由勞動部、教育部各存入5000元，最多3年補助36萬，可作為後續升學基金。

去年首年有7653名高三生表態參加，2383人申請，最後成功進入職場僅744人，成效不如預期。未料今年有意願參與人數4224人，比去年少3000多人。這次還祭出申請時間提前近3個月，且時程拉長到6月底前可報名，但最後真正申請仍只有3083人，後續能剩多少人「先工作」，值得觀察。

教育部青年教育與就業儲蓄帳戶專案辦公室執行秘書王俊權表示，可能因為今年學生比較務實、謹慎，對於「有無意願」更加認真思考。

去年5000多個職缺薪水加補助，平均月入3.2萬，遠高於新鮮人起薪，其實不差。教育部分析首年成效未如預期原因，除了未依學生興趣媒合職缺，申請期間剛好遇到升學旺季，有很多人是同時考上大學和申請方案，因此即使應徵成功，家長還是希望孩子去讀大學，因此今年檢討改善。

王俊權表示，去年是由各部會提供職缺，但不曉得學生喜歡哪些職業類別，因此今年有先問過有意願參與的學生，希望做哪個產業類別、在哪個縣市等等，再把資料給勞動部和各部會，因此今年開放的職缺會比較精準。

今年的報名時程提前近3個月。王俊權說，去年是5月初才開始申請，時間跟統測、繁星重疊，影響學生的報名意願。因此今年把報名時程提前到2月開始申請，錯開考試時間，也要求學校的種子教師，提前為學生做生涯輔導。

去年成效不佳，今年教育部也加強宣導。王俊權說，第一年時間上比較倉促，今年連高二的學生和家長也加強宣導，讓學生多一年的時間考慮，並增加針對自學生的兩場宣導，「實驗教育的孩子蠻適合此方案，家長比較不會要求孩子一定要升學。」

王俊權坦言，去年寄方案的DM到高中職，至少有兩間學校打電話請他們不要再寄了，理由是「會影響學生準備升學」，他猜想，應該很多學校都把文宣收起來，不發給學生。去年還有學生家長打電話來說，看報紙才知道有這個方案，為何孩子的學校都沒宣導？

他認為，學習可以分段，因為在工作當中，可以知道自己的方向在哪，或是那些專業比較不足，進到大學讀書之後，動機就會變得不一樣。

蔡總統政見之一的「青年教育與就業儲蓄帳戶」計畫，去年首度上路因成效不彰，已被外界...
蔡總統政見之一的「青年教育與就業儲蓄帳戶」計畫，去年首度上路因成效不彰，已被外界詬病，政策為此微調增加誘因後，未料第二年更慘，今年剛畢業的高中職生有意願「先工作」的參加人數比去年少3000多人。 報系資料照
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教育部升學職場

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