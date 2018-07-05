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創客夢不是年輕人專利！ 退休族也能學3D列印設計

2018-07-05 09:20聯合報 記者劉星君╱即時報導

時下最夯3D列印應用課程，在高市林園數位機會中心開課，課程結合林園高中資訊資源暨「林中物聯網」社團18名學生擔任指課堂助教，林園中、高齡的學員們在小助教們的帶領下，學習客製化3D模型列印，將模型運用製作餅干、手工皂，學員直呼好玩又神奇，也有學員要將3D列印應用在社區文創商品開發。

「這次課程太棒！很實用！」林園區林內社區發展協會總幹事陳文三特別為構思社區天地掃文創商品，來學習3D列印。他設計天地掃圖型，希望製作出天地掃模樣的餅干及手工皂，「這樣林內社區以後有專屬社區文化的客製天地掃餅干，手工皂的伴手禮！」。

參與學員中，年紀最大65歲林志全說，以前開模費很貴「3D列印機器讓客製化變容易且簡單！」。學員林祐勳設計林園區農特產品洋蔥的模型。

課程指導老師許莉雅是林園高中電腦老師，許莉雅知道數位學習中心學員年齡偏高，資訊基礎不深，特別商請校內「林中物聯網」社團學生們擔任課堂助教。

擔任課堂助教林中學生一年級李明發之前教媽媽、阿姨上網查資料，他說，有機會指導長輩學習3D列印新知很開心；第一次指導年長學員課堂助教育林中二年級林佑珊說，感受到長輩們「探索新知，嘗試新玩意，人老心不老」的學習態度，是很難得的學習方式。

老師許莉雅（左一）向學員展示3D模型製作手工皂成品。記者劉星君／翻攝
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學員設計的天地掃與洋蔥模型。記者劉星君／翻攝
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擔任助教林中學生與學員們仔細看著列印機。記者劉星君／翻攝
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林園高中學生擔任助教指導學員們3D列印應用。記者劉星君／翻攝
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時下最夯3D列印應用課程，在高市林園數位機會中心開課，林園區中、高齡學員們在小助...
時下最夯3D列印應用課程，在高市林園數位機會中心開課，林園區中、高齡學員們在小助教們帶領，學習客製化3D模型列印，將模型運用製作餅干、手工皂，學員直呼好玩又神奇，也有學員要將3D列印應用在社區文創商品開發。記者劉星君／翻攝
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