創客夢不是年輕人專利！ 退休族也能學3D列印設計

2018-07-05 09:20 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



時下最夯3D列印應用課程，在高市林園數位機會中心開課，課程結合林園高中資訊資源暨「林中物聯網」社團18名學生擔任指課堂助教，林園中、高齡的學員們在小助教們的帶領下，學習客製化3D模型列印，將模型運用製作餅干、手工皂，學員直呼好玩又神奇，也有學員要將3D列印應用在社區文創商品開發。

「這次課程太棒！很實用！」林園區林內社區發展協會總幹事陳文三特別為構思社區天地掃文創商品，來學習3D列印。他設計天地掃圖型，希望製作出天地掃模樣的餅干及手工皂，「這樣林內社區以後有專屬社區文化的客製天地掃餅干，手工皂的伴手禮！」。

參與學員中，年紀最大65歲林志全說，以前開模費很貴「3D列印機器讓客製化變容易且簡單！」。學員林祐勳設計林園區農特產品洋蔥的模型。

課程指導老師許莉雅是林園高中電腦老師，許莉雅知道數位學習中心學員年齡偏高，資訊基礎不深，特別商請校內「林中物聯網」社團學生們擔任課堂助教。