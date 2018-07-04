產業人才投資方案 勞動部開500班職訓課程

2018-07-04 14:02 中央社 台北4日電



勞動部今天說，產業人才投資方案今年開辦超過500班的政策性產業課程，針對物聯網串聯技術、雲端技術、智慧機械、AI人工智慧、大數據分析、生技醫療等專業辦理多門應用課程。

勞動部勞動力發展署今天發布新聞稿表示，為了加速台灣產業轉型升級，政府推動政策性產業包含「五加二」產業創新計畫、新南向政策、數位國家‧創新經濟發展方案、台灣AI行動計畫，希望透過產業創新帶動整體產業與經濟結構轉型。

發展署指出，今年產業人才投資方案開辦超過500班政策性產業課程，針對物聯網(IoT)串聯技術、雲端技術、智慧機械、AI人工智慧、大數據分析、生技醫療等專業辦理多門應用課程。

發展署表示，像是「Python物聯網技術實作班：智慧家居應用班」、「物聯網樹梅派通訊程式與影像運用實務班」、「App人機界面與智慧機械整合實務班」、「無人機組裝及韌體開發實作班」、「大數據分析及AI系統邏輯應用班」、「生技醫療產業鏈創新與應用實務班」等。

發展署指出，政策性產業相關課程自即日起開放報名，只要年滿15歲以上，具有就業保險、勞工保險或農民健康保險被保險人身分的在職勞工，參加「產業人才投資方案」的訓練課程，缺課時數未超過總訓練時數1/5，且取得結訓證書或學分證明者，政府將補助參訓勞工80%或100%訓練費用，每人3年內最高累計補助新台幣7萬元訓練費用。