兼顧工作與生活 87％英國人渴望「彈性工作」

2018-07-03 18:53 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



台灣女性婚後離職率近3成，「工作」與「家庭」幾乎是二擇一的零和遊戲；但在英國，女性勞參率與生育率，兩者兼高，不是相互排斥的數字。他們的秘訣是什麼？業界人士指出，「彈性工作」的普及，或許是一大因素。

勞動部勞動力發展署今年度與「得人資源整合」公司合作，推出「婦出江湖試辦計畫」。今天舉辦首場企業高階主管座談會，邀請台北市英僑商務協會企業多元共融策劃專員田欣發表短講，介紹英國「彈性工作」的多元工作模式。

田欣表示，英國在2014年制定「彈性工作規則」（The Flexible Work Regulation），讓「彈性工作」（flexible work）成為正規職種，也賦予民眾向企業請求彈性工作的權利。

如今英國勞工，除了有典型的上班時間、地點彈性的選擇之外，還有多人共同分擔一份工作的「工作分享」（job sharing），甚至是「以年計時」，只要員工在一年內達到契約上的工作天數，即可自由安排假期。

田欣也舉例，全球擁有超過10萬名員工的英國跨國電信公司「沃達豐」（Vodafone），「有8成人都有彈性工作的福利」。原因並非老闆做慈善，而是「企業發現這樣做，員工效能、公司獲利都提升。」效率比「出席率」更重要。

「彈性工作的核心是：信任，並給予員工權利。」田欣說，日前英國研究顯示，有87％的英國人渴望彈性工作，其中，重視生活與工作平衡的千禧世代，比起薪資，更在意工作的彈性；企業也樂意引進制度，因為省電、省空間，「公司更綠了。」

田欣說，由於女性以往都是家庭主要照顧者，「彈性工作」因此常被標籤為「女性議題」。「但這制度不只是女性受惠，而是所有人受惠」；包括男人，「他們也是家庭的一份子」，或是家養寵物的員工。

「這是未來的趨勢。」台灣員工協助專業協會理事長李志鴻說，若台灣企業能提早借鏡英國，那就是國內的先驅，可望在人才市場中取得絕佳優勢。