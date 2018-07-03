親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
雨襲中南部淹水
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

可以放暑假啦！107年指考10科題目解答通通有 快來對答案

一結婚生育就離職 女性勞參率低

2018-07-03 17:47聯合報 記者陳妍霖╱即時報導

不少職業婦女常因結婚生育、照顧家人而選擇離職，使得台灣女性勞參率低於全國整體勞參率，尤其30至34歲、50至54歲的女性勞參率下降，勞動部勞發署首度針對婦女推出「婦出江湖」計畫，鼓勵離開職場2年以上的婦女重返職場二度就業，還能申請2萬元自主學習獎勵金。

勞發署身心障礙及特定對象就業組長施淑惠說，根據人力調查報告，106年全體勞參率為57.4%，但女性勞參率為51.6%，低於整體勞參率，也低於先進國家，其中女性結婚後，尤其30至34歲的女性勞參率掉了8%、50至54歲的女性勞參率掉了7%，主要因素為結婚生育、照顧家人的比率占最高。

勞發署分析，高等教育普及、晚婚晚育、少子化、高齡化等人口結構改變，許多職業婦女因結婚生育、照顧家人而離開職場，若要重返職場不容易，根據統計，去年各公立就業服務機構協助求職人數為38萬4499人，其中二度就業婦女求職人數為3萬1895人，經求職推介就業人數有2萬5505人，推介就業率達79.97%。

施淑惠說，過去在協助特定對象二度就業中，就包含婦女，這次首推「婦出江湖」計畫從上月起開始試辦，和以往最大不同就是有「就業準備工作坊」，因不少婦女離開職場後，對於職場環境已脫節，透過工作坊可協助婦女重新取得自信心，為重新進入職場做好準備，再祭出「自主就業計畫」，由女性提出自主學習計畫，參加甄選活動可得2萬元獎勵金等，另外，也協助企業雇主建構友善職場善用女力。

勞動部勞發署首度針對婦女推出「婦出江湖」計畫，鼓勵離開職場2年以上的婦女重返職場...
勞動部勞發署首度針對婦女推出「婦出江湖」計畫，鼓勵離開職場2年以上的婦女重返職場二度就業。 圖／本報資料照
分享

職場結婚生育

相關新聞

北市今年度第四場中型徵才 提供527個工作機會

2018-07-03 14:37

網紅難當 96.5%難養活自己近7成做不滿1年

2018-07-03 11:11

要結婚嗎？ 一個問題毀了好好的面試 她怨「職場對女性不友善」

2018-07-03 10:12

影／白天顧生計晚上顧興趣 八年級生創業築夢

2018-07-03 09:17

未納勞基法 實習生恐成廉價勞工

2018-07-02 16:05

暑假實習調查 77%低於基本工資

2018-07-02 14:09

教育部：實習生若屬「替代勞力」 必須支薪

2018-07-02 13:19

學團公布實習調查 6成學生實習無薪水淪奴工

2018-07-02 13:17

萬麗酒店插旗士林 徵才百人月薪最高7萬

2018-07-01 17:27

暑假打工旺季 工讀生也應加保勞保

2018-07-01 10:01

桃捷二次招考吸引4080人報名 錄取率僅3.4%

2018-06-30 17:08

新鮮人求職面試 企業最討厭爽約遲到

2018-06-30 13:12

會講英文的機場保全薪資上看42K 榮服處搭求職平台

2018-06-30 12:31

台電二度招考700多人 福利獎金優 怕高的別來

2018-06-29 19:59

十多萬勞工被高薪低報 勞保局揪出違法企業

2018-06-29 19:32

新鮮人起薪28230元 破12年紀錄

2018-06-29 14:46

新鮮人起薪破28K創新高 但增幅多被通膨吃掉

2018-06-29 13:28

逾5成企業 願付新鮮人起薪26K

2018-06-29 00:31

被嫌動作慢威脅扣薪 職場缺友善智青好無奈

2018-06-28 17:16

有證照或實習經驗 4成企業願多給薪

2018-06-28 16:12

新鮮人職場調查 超過5成抗壓低、挫折忍受度差

2018-06-28 12:47

1500家公司 7月起可能要僱用或特約醫護

2018-06-28 11:01

機師工會發動罷工投票 長榮、華航釋善意

2018-06-28 00:42

起薪低存款難買房無望 大學講師：九成畢業生想離台工作

2018-06-27 13:44

公部門見習時薪140元 大學生：分秒都在挑戰個人EQ

2018-06-27 10:54

地獄來的草莓 – 澳洲打工渡假的迷思

2018-06-27 09:56

拒當「下流」老人 67歲阿嬤開拓新職涯

2018-06-27 08:08

提升員工生產力的7個建言！伊隆馬斯克：開會是最浪費生命的事

2018-06-27 07:59

影／遠航招考空服員 月薪40K、錄取率1.4%

2018-06-26 15:02

台灣人才荒居全球第3 業務、工程師最缺

2018-06-26 14:34

想捧金飯碗機會來了 兆豐、華銀徵才起薪最高44K

2018-06-26 14:04

萬寶華調查 78%台雇主徵才困難居全球第三

2018-06-26 12:25

影／遠航召考空服員 錄取率1.44%

2018-06-26 11:35

暑期打工「七不」 桃市、中市辦講座

2018-06-25 23:26

超商正職薪水和工讀差不多 網友嘆：扛責任卻沒價值

2018-06-25 14:57

試辦農業外勞 農委會目前不考慮

2018-06-25 14:41

為什麼缺工但農業師傅卻不好用？他們道出真正原因

2018-06-25 13:18

林管處招考森林護管員 享福利月薪2萬7起跳

2018-06-25 12:19

試辦或開放農業外勞 農委會：目前沒考慮

2018-06-25 11:24
看更多

熱門文章

暴雨襲中南部 氣象局：持續到4日

2018-07-02 20:30

影／南化水庫溢流了 台南人看了好感動

2018-07-02 19:01

桃園綠線捷運啟動了！10月中旬高架土建先動工

2018-07-03 11:54

熱帶低壓生成 氣象局：後天成颱機率大

2018-07-03 12:34

雨彈來襲 圓林園瞬間蛻變成員林湖美景

2018-07-02 20:05

台北蛋黃區租房7千內還包水費網路 櫃姐找房被批幻想

2018-07-03 10:06

婚宴賓客打電話問一桌多少 餐廳全洩漏新郎氣炸

2018-07-03 14:08

赴日韓注意颱風動態 吳德榮：中南部慎防豪雨

2018-07-03 06:22

凌晨3:36 嘉義中埔規模4.0地震

2018-07-03 04:02

雨炸中南部 鹿港災情最慘

2018-07-02 23:30

恐又有颱風？ 彭啟明：有發展趨勢 現在各種預測太多慮

2018-07-03 09:24

要結婚嗎？ 一個問題毀了好好的面試 她怨「職場對女性不友善」

2018-07-03 10:12

影／鹿港一片汪洋 店家泡水苦不堪言

2018-07-02 19:03

黑糖非手炒、摻焦糖色素 「老虎堂」承認了

2018-07-03 15:02

從身體破洞寫到黑洞 駱以軍奪聯合報文學大獎

2018-07-03 05:08

飛機上也能用！ 航空漫遊吃到飽不怕錢包大失血

2018-07-03 11:56

還記得40元國民便當嗎？ 他驚呼「現在超商便當都好貴！」

2018-07-03 16:03

進入颱風季 下周有熱帶性低氣壓接近

2018-07-03 04:58

行事曆來了快存好！ 2019年6個連假 春節放9天

2018-07-03 00:10

連日大雨 正修科大旁擋土牆崩塌砸毀隔鄰大樓警衛室

2018-07-03 08:06

52歲婦人喝1/3杯鐵觀音奶茶竟致心臟病現蹤

2018-07-03 12:39

12小時連4震 嘉義凌晨又地震民眾心驚驚

2018-07-03 07:49

水庫進帳了 花生、蓮子卻雨損

2018-07-02 23:29

男友薪水是她4倍還堅持AA制 她苦惱婚後怎麼辦

2018-07-03 16:18

豪雨過後 小琉球白沙港積滿漂流木

2018-07-03 11:42

網紅難當 96.5%難養活自己近7成做不滿1年

2018-07-03 11:11

我見我思／自己的道路自己走

2018-07-03 06:00

嘉義下午4.5及4.6地震 間隔不到17秒

2018-07-02 18:47

今彩539、雙贏彩、威力彩開獎號碼出爐

2018-07-02 21:12

奇美博物館打造夏夜市集 40家美食「相揪」來夜遊

2018-07-02 18:31

生活點滴／幸福角

2018-07-03 06:00

影／大雨轟炸彰化 埔鹽新水村路面水溝分不清

2018-07-02 18:59

20萬隻蝙蝠回來了 太陽下山前15分鐘最壯觀

2018-07-02 12:36

家人關係／滿載專屬的幸福

2018-07-03 06:00

這間成功全國制霸！ 台灣人最愛的10大健身房排名

2018-07-03 11:50

「費帥」費德勒棄NIKE 溫網改披UNIQLO戰袍

2018-07-03 10:57

豪雨釀災！埔里愛村橋涵管遭沖失 緊急封閉盼搶修

2018-07-02 20:05

孫芸芸要去巴黎看高訂 少奶奶的時尚路好威

2018-07-03 12:08

影／澳洲女子徒手餵鯊 被拖下水險成大餐

2018-07-03 13:31

堅持正統德式 「溫德烘焙餐館」靈魂人物卸職

2018-07-02 18:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top