一結婚生育就離職 女性勞參率低

2018-07-03 17:47 聯合報 記者 聯合報 記者 陳妍霖 ╱即時報導



不少職業婦女常因結婚生育、照顧家人而選擇離職，使得台灣女性勞參率低於全國整體勞參率，尤其30至34歲、50至54歲的女性勞參率下降，勞動部勞發署首度針對婦女推出「婦出江湖」計畫，鼓勵離開職場2年以上的婦女重返職場二度就業，還能申請2萬元自主學習獎勵金。

勞發署身心障礙及特定對象就業組長施淑惠說，根據人力調查報告，106年全體勞參率為57.4%，但女性勞參率為51.6%，低於整體勞參率，也低於先進國家，其中女性結婚後，尤其30至34歲的女性勞參率掉了8%、50至54歲的女性勞參率掉了7%，主要因素為結婚生育、照顧家人的比率占最高。

勞發署分析，高等教育普及、晚婚晚育、少子化、高齡化等人口結構改變，許多職業婦女因結婚生育、照顧家人而離開職場，若要重返職場不容易，根據統計，去年各公立就業服務機構協助求職人數為38萬4499人，其中二度就業婦女求職人數為3萬1895人，經求職推介就業人數有2萬5505人，推介就業率達79.97%。