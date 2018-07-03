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善用女力 提升企業競爭力

2018-07-03 17:33聯合報系攝影中心 記者杜建重╱即時報導

勞動部主辦，得人資源整合有限公司協辦的「善用女力，提升企業競爭力」高階主管座談會，今天在台北國際會議中心會議廳舉行，勞動部勞動力發展署副署長施貞仰以自身的經歷說出女性在就業市場所扮演的角色與重要性，同時也鼓勵女性在勞動市場付出，肯定自我，協助企業共存與社會共榮。

座談會由勞動部勞動力發展署組長施淑惠，針對「婦出江湖試辦計畫」提出如何善用政府資源，活化企業人力的專題演講；台北市政府勞動局主秘劉家鴻則以「現行勞動法令下的女性勞動權益」為主題，說明台灣女性在勞動市場的現象。

中華人力資源管理協會理事陳若玲則以「如何善用專業女性，提升企業營運效率及競爭力」為主題，說出專業女力洞察及職涯發展特色的情況；台灣員工協助專業協會理事長李志鴻則以「多元工作模式、提升企業績效管理，營造工作生活平衡」為主題，說明在工作生活平衡下的組織變革和企業文化，以及企業導入彈性後的工作案例與成功要素。

康健人壽人力資源部副總李亞琪則以「聘用女力的友善職場做法和幸福企業密碼」，說明女性友善職場的內涵與具體作法；外商英僑商會執行秘書田欣則以「英國企業的多元工作模式」來探討女性在職場上的價值。

中華人力資源管理協會理事陳若玲以「如何善用專業女性，提升企業營運效率及競爭力」為...
中華人力資源管理協會理事陳若玲以「如何善用專業女性，提升企業營運效率及競爭力」為主題，說出專業女力洞察及職涯發展特色的情況。記者杜建重／攝影
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由勞動部主辦的「善用女力，提升企業競爭力」高階主管座談會，今天在台北國際會議中心...
由勞動部主辦的「善用女力，提升企業競爭力」高階主管座談會，今天在台北國際會議中心會議廳舉行，勞動部勞動力發展署副署長施貞仰以自身的經歷說出女性在就業市場所扮演的角色與重要性，同時也鼓勵女性在勞動市場付出，肯定自我。記者杜建重／攝影
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由勞動部主辦，得人資源整合有限公司協辦的「善用女力，提升企業競爭力」高階主管座談...
由勞動部主辦，得人資源整合有限公司協辦的「善用女力，提升企業競爭力」高階主管座談會，今天在台北國際會議中心會議廳舉行，得人資源整合公司創辦人蔡淯鈴在座談會前說明女性在勞動市場所扮演角色。記者杜建重／攝影
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由勞動部主辦，得人資源整合有限公司協辦的「善用女力，提升企業競爭力」高階主管座談...
由勞動部主辦，得人資源整合有限公司協辦的「善用女力，提升企業競爭力」高階主管座談會，今天在台北國際會議中心會議廳舉行，現場參與者相當踴躍，座無虛席。記者杜建重／攝影
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由勞動部主辦，得人資源整合有限公司協辦的「善用女力，提升企業競爭力」高階主管座談...
由勞動部主辦，得人資源整合有限公司協辦的「善用女力，提升企業競爭力」高階主管座談會，今天在台北國際會議中心會議廳舉行，與會人士包括中華人力資源管理協會理事陳若玲(左起)、外商英僑商會執行秘書田欣、康健人壽人力資源部副總李亞琪、台北市政府勞動局主秘劉家鴻、勞動部勞動力發展署副署長施貞仰、台灣員工協助專業協會理事長李志鴻、勞動部勞動力發展署組長施淑惠以及得人資源整合公司創辦人蔡淯鈴等人共同座談。記者杜建重／攝影
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台北市政府勞動局主秘劉家鴻在「善用女力，提升企業競爭力」高階主管座談會上，以「現...
台北市政府勞動局主秘劉家鴻在「善用女力，提升企業競爭力」高階主管座談會上，以「現行勞動法令下的女性勞動權益」為主題，說明台灣女性在勞動市場的現象。記者杜建重／攝影
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外商英僑商會執行秘書田欣以「英國企業的多元工作模式」來探討女性在職場上的價值。記...
外商英僑商會執行秘書田欣以「英國企業的多元工作模式」來探討女性在職場上的價值。記者杜建重／攝影
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由勞動部主辦的「善用女力，提升企業競爭力」高階主管座談會，今天在台北國際會議中心...
由勞動部主辦的「善用女力，提升企業競爭力」高階主管座談會，今天在台北國際會議中心會議廳舉行，勞動部勞動力發展署組長施淑惠，針對「婦出江湖試辦計畫」提出如何善用政府資源，活化企業人力的專題演講。記者杜建重／攝影
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由勞動部主辦，得人資源整合有限公司協辦的「善用女力，提升企業競爭力」高階主管座談...
由勞動部主辦，得人資源整合有限公司協辦的「善用女力，提升企業競爭力」高階主管座談會，今天在台北國際會議中心會議廳舉行，康健人壽人力資源部副總李亞琪(中)以「聘用女力的友善職場做法和幸福企業密碼」，說明女性友善職場的內涵與具體作法。記者杜建重／攝影
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台灣員工協助專業協會理事長李志鴻以「多元工作模式、提升企業績效管理，營造工作生活...
台灣員工協助專業協會理事長李志鴻以「多元工作模式、提升企業績效管理，營造工作生活平衡」為主題，說明在工作生活平衡下的組織變革和企業文化，以及企業導入彈性後的工作案例與成功要素。記者杜建重／攝影
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勞動部職場職涯

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