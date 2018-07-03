善用女力 提升企業競爭力

2018-07-03 17:33 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 杜建重 ╱即時報導



由勞動部主辦，得人資源整合有限公司協辦的「善用女力，提升企業競爭力」高階主管座談會，今天在台北國際會議中心會議廳舉行，勞動部勞動力發展署副署長施貞仰以自身的經歷說出女性在就業市場所扮演的角色與重要性，同時也鼓勵女性在勞動市場付出，肯定自我，協助企業共存與社會共榮。

座談會由勞動部勞動力發展署組長施淑惠，針對「婦出江湖試辦計畫」提出如何善用政府資源，活化企業人力的專題演講；台北市政府勞動局主秘劉家鴻則以「現行勞動法令下的女性勞動權益」為主題，說明台灣女性在勞動市場的現象。

中華人力資源管理協會理事陳若玲則以「如何善用專業女性，提升企業營運效率及競爭力」為主題，說出專業女力洞察及職涯發展特色的情況；台灣員工協助專業協會理事長李志鴻則以「多元工作模式、提升企業績效管理，營造工作生活平衡」為主題，說明在工作生活平衡下的組織變革和企業文化，以及企業導入彈性後的工作案例與成功要素。