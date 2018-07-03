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北市今年度第四場中型徵才 提供527個工作機會

2018-07-03 14:37經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

行政院主計處公布，4月份台灣的失業率為3.64％，比上個月又減少0.02％，為歷史新低。景氣好轉，且時值暑假開始是畢業生及求職者求職、轉職的旺季，就業市場仍然搶搶滾，廠商求才殷切。臺北市就業服務處訂於7月13日（星期五）下午2時至4時30分於臺北青年職涯發展中心（臺北市中正區仁愛路一段17號2樓）舉辦「萬事具.好薪情」中型徵才活動，提供527個工作機會。

這次徵才活動共邀請15家廠商參與，涵蓋科技業、餐飲服務業、運輸業及美容業等行業。以往最吸引人的科技產業，在本次活動中細分成網路電子商務、專業印刷電路板、網路資訊服務及3C網路門市等產業，提供了有意進入科技相關產業的多元化選擇。

其中專業印刷電路板大廠健鼎科技，釋放多達60名軟硬結合板儲備工程師/技術師，薪資達30K-40K，因應大數據時代，亦開出數據挖掘副理及專員，還有業務主管職缺，至少是60K起跳。另外，以電子商務為強項的神坊資訊也釋出網路骨幹工程師、Java開發工程師、VM工程師及MIS系統工程師等職缺，薪資最高可達50-60K，在業界都是平均水準之上，科技業有前景有發展性更有未來性，歡迎具相關背景資歷的求職者前來挑戰。

北市勞動局表示，整體而言，這次徵才活動中達30K以上的工作機會有335個，約佔全部工作機會的64％。不僅科技業祭出高薪吸引人才的加入，第一次參加中型徵才活動的台灣觀光巴士有限公司，國道客運大客車駕駛員有42K-60K，而餐飲服務廠商中橘焱國際事業（胡同燒肉）釋出的儲備幹部，薪資則高達39K-44K，顯見各家業者在都看好國內服務業市場的發展潛力，高薪求才更留才。

除上述廠商外，中型徵才活動參加廠商包括潤泰集團－力勝開發公司、晶宴生活創意公司、三井資訊公司、盈德網路服務、漢來美食公司、微笑單車公司（捷安特YouBike）、東禾生物科技公司（德風健康館）、鄧師傅滷味公司、全家便利商店、費思特國際美容公司、天和鮮物股份公司。

這次徵才職務尚有國外業務主管、研發製程工程師、訂席公關業務、婚禮企劃、C#軟體工程師、DBA資料庫管理師、門市通訊儲備幹部、車輛調度專員、專業美療師、產品企劃專員等熱門職缺。邀請各路高手當天來到現場，進一步了解職缺工作內容，在初夏的時節，千萬別錯過尋覓最適工作的絕佳時機。

勞動局說，就業服務處的就業媒合完全免費，活動相關訊息請至台北就業大補帖網站查詢（https://www.okwork.taipei/）或電詢就業服務專線(02)2308-5231。

徵才活動薪資

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