親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
雨襲中南部淹水
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

小燈泡凶手患思覺失調免死 法官勉：你要吃藥、要努力

107年大學指考歷史科試題與解答(含非選)

網紅難當 96.5%難養活自己近7成做不滿1年

2018-07-03 11:11中央社 台北3日電

日前有網紅高調公開收入，遭國稅局補稅，但網紅真的好賺嗎？據104資訊科技調查，只有金字塔頂端3%的網紅能賺錢，96.5%難養活自己，且近7成的人一年內就從網紅圈「登出」。

104資訊科技透過大數據資料庫，篩選出315位曾是或正是網紅的求職會員，完成國內首份「網紅群像」報告，結果發現，網紅的中位數月收入為新台幣3萬元，幾乎等同職場新鮮人的起薪；逾6成網紅未滿25歲，但網紅職涯中位數僅9個月。

觀察網紅性別比例，女性明顯多於男性（3：1），主要可分成兩類，一類是過去的部落客（Blogger），另一類是視訊興起後出現的直播主（youtuber），部落客的特質是以厚實底蘊、內容取勝，包含產業知識、職場經驗、學習心得或心理諮詢等，屬於知識型網紅。

104公共事務部經理張雅惠指出，此類網紅職涯較長，也沒有年齡限制。舉例來說，有位年僅12歲部落客，靠著撰寫學習心得，隔年更自費出版實體書；也有49歲才入行的部落客，以分享個人產業與職場經驗為主。

另一類直播主多屬主持人、模特兒，有明星化趨勢，因此收入明顯較高，但也更強調個人特色與差異化經營。

張雅惠指出，網紅看似光鮮亮麗，卻是競爭激烈的殘酷舞台，必須要放得開、要有梗，要具備專業知識，要懂消費者需求，且有行銷概念，其實並不容易。因此有意以網紅為業的人，對於這份工作必須務實看待，且累積個人能力，才能決定是短暫快閃，還是細水長流。

阿滴與滴妹為台灣火紅YouTuber。圖截自「阿滴英文」臉書
阿滴與滴妹為台灣火紅YouTuber。圖截自「阿滴英文」臉書
分享
網紅黃大謙。 圖／擷自黃大謙YouTube頻道
網紅黃大謙。 圖／擷自黃大謙YouTube頻道
分享

網紅職場

相關新聞

要結婚嗎？ 一個問題毀了好好的面試 她怨「職場對女性不友善」

2018-07-03 10:12

影／白天顧生計晚上顧興趣 八年級生創業築夢

2018-07-03 09:17

未納勞基法 實習生恐成廉價勞工

2018-07-02 16:05

暑假實習調查 77%低於基本工資

2018-07-02 14:09

教育部：實習生若屬「替代勞力」 必須支薪

2018-07-02 13:19

學團公布實習調查 6成學生實習無薪水淪奴工

2018-07-02 13:17

萬麗酒店插旗士林 徵才百人月薪最高7萬

2018-07-01 17:27

暑假打工旺季 工讀生也應加保勞保

2018-07-01 10:01

桃捷二次招考吸引4080人報名 錄取率僅3.4%

2018-06-30 17:08

新鮮人求職面試 企業最討厭爽約遲到

2018-06-30 13:12

會講英文的機場保全薪資上看42K 榮服處搭求職平台

2018-06-30 12:31

台電二度招考700多人 福利獎金優 怕高的別來

2018-06-29 19:59

十多萬勞工被高薪低報 勞保局揪出違法企業

2018-06-29 19:32

新鮮人起薪28230元 破12年紀錄

2018-06-29 14:46

新鮮人起薪破28K創新高 但增幅多被通膨吃掉

2018-06-29 13:28

逾5成企業 願付新鮮人起薪26K

2018-06-29 00:31

被嫌動作慢威脅扣薪 職場缺友善智青好無奈

2018-06-28 17:16

有證照或實習經驗 4成企業願多給薪

2018-06-28 16:12

新鮮人職場調查 超過5成抗壓低、挫折忍受度差

2018-06-28 12:47

1500家公司 7月起可能要僱用或特約醫護

2018-06-28 11:01

機師工會發動罷工投票 長榮、華航釋善意

2018-06-28 00:42

起薪低存款難買房無望 大學講師：九成畢業生想離台工作

2018-06-27 13:44

公部門見習時薪140元 大學生：分秒都在挑戰個人EQ

2018-06-27 10:54

地獄來的草莓 – 澳洲打工渡假的迷思

2018-06-27 09:56

拒當「下流」老人 67歲阿嬤開拓新職涯

2018-06-27 08:08

提升員工生產力的7個建言！伊隆馬斯克：開會是最浪費生命的事

2018-06-27 07:59

影／遠航招考空服員 月薪40K、錄取率1.4%

2018-06-26 15:02

台灣人才荒居全球第3 業務、工程師最缺

2018-06-26 14:34

想捧金飯碗機會來了 兆豐、華銀徵才起薪最高44K

2018-06-26 14:04

萬寶華調查 78%台雇主徵才困難居全球第三

2018-06-26 12:25

影／遠航召考空服員 錄取率1.44%

2018-06-26 11:35

暑期打工「七不」 桃市、中市辦講座

2018-06-25 23:26

超商正職薪水和工讀差不多 網友嘆：扛責任卻沒價值

2018-06-25 14:57

試辦農業外勞 農委會目前不考慮

2018-06-25 14:41

為什麼缺工但農業師傅卻不好用？他們道出真正原因

2018-06-25 13:18

林管處招考森林護管員 享福利月薪2萬7起跳

2018-06-25 12:19

試辦或開放農業外勞 農委會：目前沒考慮

2018-06-25 11:24

公車司機月領近6萬嘆錢薄 警說：我嘛一樣

2018-06-24 10:33

中高齡就業專法6月底預告 學者盼改善隱性歧視

2018-06-24 09:14
看更多

熱門文章

2019年日曆表出爐！總放假115天 連假6個、春節9天

2018-07-02 15:44

今天雨彈狂炸 全台降雨量冠、亞軍落在彰化縣

2018-07-02 15:34

台南之前缺水 現在水庫要滿過來啦！

2018-07-02 17:50

影／大雷雨來襲 鹿港龍山寺前一片「汪洋」

2018-07-02 13:20

拿飯店免費備品被嫌窮酸 網友挺：為什麼不能拿？

2018-07-02 16:14

暴雨襲中南部 氣象局：持續到4日

2018-07-02 20:30

影／南化水庫溢流了 台南人看了好感動

2018-07-02 19:01

嘉義縣雨彈加地震 民眾驚嚇：到底怎麼了？

2018-07-02 15:55

地牛翻身規模4.6 嘉義人驚：晃得可怕

2018-07-02 15:35

雨彈來襲 圓林園瞬間蛻變成員林湖美景

2018-07-02 20:05

影／南化水庫滿庫溢流！蓄水率持續上升確保民生用水無慮

2018-07-02 15:58

高鐵將迎第5億人次旅客 要送出無限搭乘紀念年票

2018-07-02 12:14

每年勘災每年淹 雲林土庫里民氣翻：官員別來了！

2018-07-02 15:31

20萬隻蝙蝠回來了 太陽下山前15分鐘最壯觀

2018-07-02 12:36

台北蛋黃區租房7千內還包水費網路 櫃姐找房被批幻想

2018-07-03 10:06

雨炸中南部 鹿港災情最慘

2018-07-02 23:30

影／指考考生撐傘涉水 員林高中前道路積水嚴重

2018-07-02 14:24

赴日韓注意颱風動態 吳德榮：中南部慎防豪雨

2018-07-03 06:22

凌晨3:36 嘉義中埔規模4.0地震

2018-07-03 04:02

華航員工曝設備老舊遭懲處 華航：她擅自公開內部文件

2018-07-02 12:34

新災情！大雨加上盤商拒收地瓜 雲林農民欲哭無淚

2018-07-02 15:58

影／鹿港一片汪洋 店家泡水苦不堪言

2018-07-02 19:03

持續發布豪雨特報！彰化台南高屏慎防大豪雨

2018-07-02 13:05

颱風侵襲沖繩 傳台灣旅客進入避難所

2018-07-02 13:39

行事曆來了快存好！ 2019年6個連假 春節放9天

2018-07-03 00:10

姐走秀給你看！文淇首次到巴黎 看鄔瑪舒曼走大秀

2018-07-02 15:47

影／雷雨胞發威下大雨 台中市半天傳95起車禍

2018-07-02 15:13

要結婚嗎？ 一個問題毀了好好的面試 她怨「職場對女性不友善」

2018-07-03 10:12

惡質！房仲廣告借放機車座墊 加穿8個洞綁好綁牢

2018-07-02 14:11

進入颱風季 下周有熱帶性低氣壓接近

2018-07-03 04:58

從身體破洞寫到黑洞 駱以軍奪聯合報文學大獎

2018-07-03 05:08

恐又有颱風？ 彭啟明：有發展趨勢 現在各種預測太多慮

2018-07-03 09:24

嘉義地震 高鐵一度停駛

2018-07-02 16:18

影／強降雨急猛 高雄鳥松往大寮神農路積水不退

2018-07-02 14:05

嘉義下午4.5及4.6地震 間隔不到17秒

2018-07-02 18:47

雨炸嘉縣6鄉鎮市積水道路封閉 竹崎鄉山坡土石崩塌

2018-07-02 14:12

水庫進帳了 花生、蓮子卻雨損

2018-07-02 23:29

12小時連4震 嘉義凌晨又地震民眾心驚驚

2018-07-03 07:49

嘉義縣鹿草鄉時雨量破百 全鄉逾3分之1村落積水

2018-07-02 13:20

連日大雨 正修科大旁擋土牆崩塌砸毀隔鄰大樓警衛室

2018-07-03 08:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top