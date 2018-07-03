網紅難當 96.5%難養活自己近7成做不滿1年

2018-07-03 11:11 中央社 台北3日電



日前有網紅高調公開收入，遭國稅局補稅，但網紅真的好賺嗎？據104資訊科技調查，只有金字塔頂端3%的網紅能賺錢，96.5%難養活自己，且近7成的人一年內就從網紅圈「登出」。

104資訊科技透過大數據資料庫，篩選出315位曾是或正是網紅的求職會員，完成國內首份「網紅群像」報告，結果發現，網紅的中位數月收入為新台幣3萬元，幾乎等同職場新鮮人的起薪；逾6成網紅未滿25歲，但網紅職涯中位數僅9個月。

觀察網紅性別比例，女性明顯多於男性（3：1），主要可分成兩類，一類是過去的部落客（Blogger），另一類是視訊興起後出現的直播主（youtuber），部落客的特質是以厚實底蘊、內容取勝，包含產業知識、職場經驗、學習心得或心理諮詢等，屬於知識型網紅。

104公共事務部經理張雅惠指出，此類網紅職涯較長，也沒有年齡限制。舉例來說，有位年僅12歲部落客，靠著撰寫學習心得，隔年更自費出版實體書；也有49歲才入行的部落客，以分享個人產業與職場經驗為主。

另一類直播主多屬主持人、模特兒，有明星化趨勢，因此收入明顯較高，但也更強調個人特色與差異化經營。