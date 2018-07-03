影／白天顧生計晚上顧興趣 八年級生創業築夢

2018-07-03 09:17 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



吉森楷睿（左）、魏嘉宏2名八年級男生，因為酷愛大型重機，從車友變事業夥伴，靠自己能力創業，在嘉義市經營一家美容工作室。圖／吉森楷睿提供 分享 facebook 吉森楷睿、魏嘉宏2名八年級男生，因為酷愛大型重機，從車友變事業夥伴，靠自己能力創業，在嘉義市經營一家美容工作室，服務汽機車，也和車主交流。兩人白天是上班族，晚上在工作室忙到深夜，因為有熱情支持，樂在其中。

22歲的吉森楷睿父親是荷蘭人，台荷混血的他，五官深邃，身高175公分、外型陽光帥氣。身為家中長子的楷睿，高中畢業後就到美式賣場工作，除了養活自己，也能幫忙家計，他對自己最大犒賞就是玩大型重機，享受追風快感。

「騎重機不是追求速度，而是和車對話」，吉森楷睿目前收藏2輛大型重機，一定親手保養、清潔愛車，因為顧車有一套，身邊不少同好、家人鼓勵創業。

吉森楷睿和同樣愛車成癡的魏嘉宏是無話不談的好友，嘉宏比楷睿長5歲，嘉宏目前任職於機車零件公司，擔任檢驗員。假日騎大型重機紓壓是他最享受的事，玩重機資歷6年，他玩車方式「很理性」，換過4輛大型重機，但身邊絕不留超過2輛車。

兩人都有創業構想，某天聊起覺得一拍即合，嘉義市大雅路旁一處不到20坪的小空間，成為兩人的創業天地。

魏嘉宏說，每天晚間6點下班後直接到工作室報到，幫客人洗車常忙到深夜，不覺得辛苦，看到客人滿意神情，相當有成就感。他把客人的車當自己的車疼，受到客人信賴。

「保養大型重機其實學問還不少！」嘉宏談到，有些大型重機的構造較特殊，擦洗時，要將較重要的電子零件包覆好，避免短路，因為愛車、懂車，才有把握創業。