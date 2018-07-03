要結婚嗎？ 一個問題毀了好好的面試 她怨「職場對女性不友善」
一名女性網友在網路上抱怨，參加面試時一切都談得好好的，只因為計畫年底要結婚，到手的工作機會就飛了。她傷心的留下「我想抱怨現今職場對女性的不友善」這個感想。
面試會計職務的她強調見面時一切都很順利，雙方相談甚歡的談了一個小時，沒想到之後收到的通知裡寫著，「我個人對你來公司任職，很認同跟期待，但你有預定什麼時候結婚計畫生育嗎？因公司還有顧慮到一些婚假/產假等等，也讓我很頭疼該怎樣來安排這些事項」。雖然自己的能力好，也獲得了主管的認同，但是因為年底要結婚的因素不被錄用，「覺得好失望」。
看到她在「爆怨公社」的發文，網友們的回應呈現兩極化。有人覺得「台灣就是這樣，對女生好不公平」、「失業找工作期間不小心懷孕，就再也找不到工作」，除了工作難找，也有人遇到薪資上的不公平對待「部門同事接著輪流生產，主管就被上司要求都以男生為主…我還因為懷孕生產無法調薪」。有人提出「產假跟育嬰假都看得到吃不到，除非你是老闆親戚才可以請」。另一方則認為做出這樣的決定是「很老實的公司，也省掉很多日後的麻煩」，覺得以資方角度「好不容易訓練好的員工，卻開始請各種假還要找人來代替職務，不是一開始找沒這麼麻煩的就好了」，換個角度想「如果同事請假總是找你代班，你扛還是不扛」。
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