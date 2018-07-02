未納勞基法 實習生恐成廉價勞工

2018-07-02 16:05 台灣醒報 記者楊蕓╱台北報導



高教工會呼籲，實習專法對於「一般型實習」的定義，應侷限在「沒有為實習單位提供勞務或替代實習機構人力」。（photo by楊蕓/台灣醒報） 分享 facebook 實習生拒當廉價勞工！教育部拋出實習專法草案，以「是否以學習為目的」將實習區分成「工作型」及「一般型」，僅工作型受勞基法保障。高教工會青年行動委員會2日呼籲，應依有無「從屬性」來區分，避免實習單位假學習之名，把實習生當作免付薪水的廉價人力。

實習生被當廉價勞力

教育部日前推出《專科以上學校校外實習教育法》草案，以「是否以學習為目的」將實習區分為受勞基法保障的「工作型實習」，以及排除勞基法之外的「一般型實習」。高教工會批評，教育部無視勞雇關係應依據有無「從屬性」來判定，「貿然以『學習』來區分，恐助長許多實習單位假學習之名，把實習生當作免付薪水，又不用負擔勞健保的廉價人力。」

高教工會調查指出，高達80.3%的實習中存在雇傭關係，卻有67.1%完全無薪資或津貼，有薪資但未達基本工資的也有9.7%，另外，僅34.8%的學生有勞保，75.9%的領薪實習生每日工作超過8小時，卻50.4%沒有獲得加班費，可見實習單位違反勞基法層出不窮。

而實習專法草案第9條規範，全學期在校外實習者仍要負擔全額學費加上5分之4的雜費費用。調查指出，64%的實習生實習長度超過一學期，要實習一學年以上的則有30.7%，高教工會成員李容渝認為，對在校外實習者而言，幾乎整學期沒有使用校內資源，仍要支付5分之4的雜費相當不合理。

籲以從屬性定義

高教工會成員林郁芳則提到，近年在「產學合作」、「縮短學用落差」的口號下，教育部鼓勵各技專校院增開必修實習課，據統計，104學年已有超過7成應屆畢業生具校外實習經驗。她批評，產學合作背後的真相其實是「學校以必修課名義，把學生送到各個產業成為廉價人力，」且與成績或畢業條件綁在一起，若實習期間遭遇雇主剝削，恐更難爭取權益。

高教工會主張，實習專法對於「一般型實習」的定義，應侷限在「沒有為實習單位提供勞務或替代實習機構人力」；針對全學期在外實習者，學校僅能依學生在校「實際修習」的課程，收取學分費；勞動部則應普查各校合作的實習機構勞動狀況，是否符合勞動法令規範；此外，必修實習課程應縮短，或改成「選修」，由學生依個人意願尋找工作機會。

教育部技職司專委張嘉育受訪時回應，專法中的一般型就是沒有提供勞務、單純見習，例如學生到教育部內實習，頂多了解部門業務或旁聽會議，並不會取代原有的正式人力，即為一般型；至於教團要求必修實習課程應縮短或改成「選修」，張嘉育表示，實習算是課程的一部分，且各系所性質、需求不同，教育部仍尊重各大學自主規定，不會強制規範。

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