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教育部：實習生若屬「替代勞力」 必須支薪

2018-07-02 13:19聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

教育部「專科以上學校校外實習教育法」草案，將校外實習分為一般型及工作型，後者工作條件不得低於勞基法。高教工會青年行動委員會今指出，草案以「學習」來做區分，助長許多實習單位繼續假學習之名，把實習生當成免付薪水、沒有勞健保的廉價人力。教育部回應，若是「替代勞力」的實習內容，就屬於工作型，要支薪。

根據教育部公布的「專科以上學校校外實習教育法」草案，納入學生校外實習的權益保障、爭議處理、管理、監督等；草案也將校外實習分為一般型和工作型，「一般型」指實習生於實習機構實習期間，以學習為主要目的，無從事學習訓練課程以外勞務提供或工作事實；實習生於實習機構僅具學生身分。「工作型」指實習生於實習機構實習期間，除從事學習訓練外，並有勞務提供或工作事實；實習生於實習機構兼具學生及勞工身分。

草案也訂定罰則，不管學校或實習機構，如有辦理機制不善情況，將要求限期改善，如限期仍未改善，最高可處25萬元罰鍰。

教育部技職司長楊玉惠表示，學校在跟廠商簽訂實習合約時，必須看學生實習的內容，是否有替代勞力的關係，如果有，學校就要幫學生爭取權益。若當初簽的是實習型，但學生實習期間發現，其實跟員工做相同的事，卻未得到相對應的所得和勞基法保障，學生也可跟學校反映。目前相關規定是以行政命令規範，未來專法通過後，更有法律強制性。

楊玉惠指出，有些實習確實不是替代勞力，業界要花時間指導學生，學生真的是去學習，如果也列為工作型，後果恐是實習單位不願再提供實習機會。

另外，高教工會青年會主張，全學期在校外實習者，學校應僅依學生在該學期實際修習之課程，收取學分費；必修的實習課程應縮短，若有需要，應改為「選修」。

對此，楊玉惠指出，這個學費負擔方式已行之有年，目前現況就是這樣，並沒有在專法特別加重學生負擔。她說，學生去實習之後，老師還是要輔導學生。實習是學習、課程的一部分，且是有學分的。

楊玉惠說，像餐飲等科系一定要有實習課，如果要求學校改列為選修，有些學生可能就不修了，可能造成訓練不夠扎實。

她強調，教育部也贊成並不是每個校系都要一整年的實習，但課程安排屬於大學自主事項，要回歸學校進行課程設計的衡酌。

教育部。聯合報系資料照／記者林澔一攝影
教育部。聯合報系資料照／記者林澔一攝影
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