學團公布實習調查 6成學生實習無薪水淪奴工

2018-07-02 13:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳妍霖 ╱即時報導



臺灣高等教育產業工會青年行動委員會今日公布「全台大專院校實習情況調查」，高達77%的實習生領不到基本薪資、甚至完全沒有薪水，50%實習生加班沒有加班費，青委會指出，實習單位違反勞基法，許多實習生遭受無薪或低薪、無勞健保等血汗剝削，又要負擔接近全額的學雜費，等於是雙重剝削。

青委會在今年5月19日至6月19日進行「全台大專院校實習情況調查」，總共有111家學校、387份問卷，調查結果顯示，必修實習課程在私立技職院校為大宗，約占4成，而必修實習課程的學科領域則集中在醫衛社福，占有4成5。

青委會指出，在這份調查中，高達8成的實習生與實習單位有雇用關係，但有67.1%實習生完全無薪資或津貼，有薪資但未達基本工資有9.7%，無勞保有54.8%，有勞保則有34.8%。

青委會表示，今年初教育部推出《專科以上學校校外實習教育法》草案，發現此法以「是否以學習為主要目的」，將實習區分為受勞基法保障的「工作型實習」，以及排除於勞基法保障之外的「一般型實習」，教育部貿然以「學習」做區分，助長許多實習單位繼續假學習之名，把實習生當成免付薪水、不用負擔勞健保的廉價人力，可能合法化實習生普遍被實習單位血汗剝削的現象。