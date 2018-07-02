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學團公布實習調查 6成學生實習無薪水淪奴工

2018-07-02 13:17聯合報 記者陳妍霖╱即時報導

臺灣高等教育產業工會青年行動委員會今日公布「全台大專院校實習情況調查」，高達77%的實習生領不到基本薪資、甚至完全沒有薪水，50%實習生加班沒有加班費，青委會指出，實習單位違反勞基法，許多實習生遭受無薪或低薪、無勞健保等血汗剝削，又要負擔接近全額的學雜費，等於是雙重剝削。

青委會在今年5月19日至6月19日進行「全台大專院校實習情況調查」，總共有111家學校、387份問卷，調查結果顯示，必修實習課程在私立技職院校為大宗，約占4成，而必修實習課程的學科領域則集中在醫衛社福，占有4成5。

青委會指出，在這份調查中，高達8成的實習生與實習單位有雇用關係，但有67.1%實習生完全無薪資或津貼，有薪資但未達基本工資有9.7%，無勞保有54.8%，有勞保則有34.8%。

青委會表示，今年初教育部推出《專科以上學校校外實習教育法》草案，發現此法以「是否以學習為主要目的」，將實習區分為受勞基法保障的「工作型實習」，以及排除於勞基法保障之外的「一般型實習」，教育部貿然以「學習」做區分，助長許多實習單位繼續假學習之名，把實習生當成免付薪水、不用負擔勞健保的廉價人力，可能合法化實習生普遍被實習單位血汗剝削的現象。

青委會進一步指出，針對草案第九條規範全學期在校外實習者仍得負擔高達全額學費加上4/5的雜費費用，但根據這份調查指出，高達75.7%實習生反對這樣的收取規定，調查發現，有64%的實習生實習長度為一個學期（4.5個月）以上，30.7%則要實習一學年以上，不少實習生認為，一整學期沒有使用校內資源而出去實習是非常普遍的，在實習單位遭受無薪或低薪、沒勞健保等血汗剝削，還得負擔接近全額的學雜費，無疑是雙重剝削。

高教工會青委會今日公布「全台大專院校實習情況調查」，高達77%的實習生領不到基本...
高教工會青委會今日公布「全台大專院校實習情況調查」，高達77%的實習生領不到基本薪資、甚至完全沒有薪水，50%實習生加班沒有加班費。圖／擷取自高教工會青委會臉書
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