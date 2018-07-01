萬麗酒店插旗士林 徵才百人月薪最高7萬

2018-07-01 17:27 中央社 台北1日電



台北士林萬麗酒店。 圖擷自 台北士林萬麗酒店臉書 分享 facebook

看好台灣飯店市場，國際飯店品牌萬豪國際集團旗下台北士林萬麗酒店將在8月試營運，今天舉辦人才招募會，釋出上百名額，最高月薪上看新台幣7萬元。

不畏台灣觀光市場低迷，又有新飯店品牌將進駐台灣市場，萬豪國際集團旗下台北士林萬麗酒店（Renaissance Taipei Shihlin hotel）預計在今年8月試營運，今天在華山1914文創產業園區紅磚區西2館舉辦大型人才招募會，開出上百職缺，包括首席音樂師、貴賓接待大使、顧客關係經理、客房藝術家、陽光救生員、調酒師等。

台北士林萬麗酒店總經理胡文几表示，萬麗酒店是跨國性酒店集團，此次在台拓點開出的職缺除了有基層人員外，更有中高階主管，月薪上看7萬元，吸引不少民眾參加，其中不乏奧地利維也納表演暨藝術學院畢業的音樂家，或是豪宅秘書等。

被問到近年來台灣觀光景氣低迷，他說，萬豪國際集團近年積極在台灣佈局，除了現有的台北萬豪酒店、南港六福萬怡酒店，以及即將加入的台北士林萬麗酒店，接下來市民大道承德路口也會有萬麗酒店據點，萬豪國際集團在全球都有據點，客源平均，不只港澳日韓，歐美旅客也佔3成，營運不會因為陸客減少而受影響。

他表示，台北士林萬麗酒店將會有104個房間，旁邊就是台北市著名景點士林官邸，目前預估平均每晚房價將落在7000元左右，而酒店也會有接待大使一職，負責為旅客安排探索台北的行程和活動。