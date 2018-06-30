新鮮人求職面試 企業最討厭爽約遲到

2018-06-30 13:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳妍霖 ╱即時報導



勞動部近日調查發現，新鮮人履歷最常見的問題就是「履歷看不出個人特色或優勢」比率占最高，面試無故爽約或遲到，對於求職更是大扣分，可能還會被列入黑名單。圖／聯合報系資料照 分享 facebook 畢業季也是求職旺季，不少新鮮人找工作若到處碰壁，最大原因可能出在「履歷」及「態度」，勞動部近日調查發現，新鮮人履歷最常見的問題就是「履歷看不出個人特色或優勢」比率占最高，另外，面試無故爽約或遲到，對於求職更是大扣分，可能還會被列入黑名單。

勞動力發展署以製造業、批發及零售業、住宿及餐飲業等共19個行業別、1113家求才企業為訪查對象，調查發現「履歷看不出個人特色或優勢」比率超過4成，其次是「沒放照片或照片不適合」比率占3成5，再次之依序為「內容缺少對工作的想法」、「個人基本資料不完整」、「自傳空白」、「自傳過於簡短或不通順」、「履歷套用範本缺乏創意」等。

而針對沒有工作經驗的新鮮人，如何填寫完整的履歷較能吸引求才企業的目光，調查顯示，超過7成企業認為「文字內容與面試植物有相關連結」、其次為「彙整實習或打工的經驗與心得」則有4成7。

另外，新鮮人在面試時，超過6成的企業認為「面試無故爽約或遲到」是最常出現的問題，其次有4成企業認為「缺乏準備，回答內容空泛」，有2成5企業則認為「服裝儀容不得體」，近2成企業認為「應答態度太輕浮」及「回答過於精簡，惜字如金」也是常見問題。

什麼樣的新鮮人容易被列入黑名單？調查顯示，超過7成企業認為「面試無故不到，也不打電話致意」，其次有6成4企業認為「錄取卻不報到，也未事先告知」，再次之是「到職後卻無故離職，且僅用MAIL告知」皆犯了大忌。

勞發署分析，新鮮人求職時，無論填寫履歷或面試時，勿觸犯大忌，於面試前，可事先了解應徵職務所需的技能或內容、公司背景與產品、自我介紹時呈現優勢，較能獲得求才企業青睞。