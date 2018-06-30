會講英文的機場保全薪資上看42K 榮服處搭求職平台

2018-06-30 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



退伍軍人轉任保全公司，不見得都是大廈物業管理，新北市榮服務處27日於板橋區舉辦「桃園機場安檢協勤人員徵才活動」，要有英文能力，薪資上看42K，有眾多屆退官兵和榮民登門求職。

新北市榮服務處指出，這項「桃園機場安檢協勤人員徵才活動」，由於職缺薪資上看42K，工作環境良好，且徵才的良福保全公司提供遠道人員住宿，吸引榮民眷、屆退官兵及一般民眾近200位到場求職，求職場面熱烈，經人資口試與英文面談，篩選約90位菁英獲得複試機會。

承攬桃園機場安檢協勤工作的良福保全公司管理處處長陳建聰表示，該公司得知新北市榮民服務處長期提供就業徵才平臺，宣傳效果良好，因此協調榮服處協助舉辦此次專案徵才活動；陳處長代表該公司感謝榮服處運用新聞媒體、臉書、LINE等社群方式擴大宣傳效果，讓有意投入之求職者得以獲知徵才訊息，也希望退除役官兵能順利就業，共創雙贏。