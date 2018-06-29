麥當勞「台中招募體驗屋」三天將釋出2,200職缺

2018-06-29 19:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



台中市勞工局與速食業者麥當勞，今（29）日起至7月1日，連續三天舉辦「招募體驗屋」徵才活動，共釋出麥當勞全台2,200職缺，求職者可透過體驗屋感受職場真實樣貌，並能直接參加面試爭取工作機會。

台中市長林佳龍呼籲年輕人可留意這次徵才資訊，爭取工作機會；另外，麥當勞已加入台中花博的特約商店，將推出飲品、套餐優惠，期盼共同合作向世界呈現花博之美。

「招募體驗屋」徵才活動開幕典禮，選在台灣大道市政大樓府前廣場舉辦，現場布置多處麥當勞招募氣球體驗屋，讓民眾深入了解麥當勞品牌文化，並能在現場進行面試。台中市長林佳龍、勞工局長黃荷婷、麥當勞中區營運部協理朱佩玲等人，都出席參加開幕儀式。

林佳龍表示，台中失業率連二年蟬聯六都最低，為增加就業機會，市府也積極招商，包括台積電、日月光、安川電機、三井集團等在台中都有投資；市府為提供讓年輕人住得起房子，也積極推動8年1萬戶社會住宅政策，要讓台中成為更宜居的城市。

黃荷婷指出，這次徵才活動有別於以往徵才的面試程序，而是將企業體驗搬至現場，讓求職者從中瞭解企業文化與品牌形象，體會工作職場的真實樣貌。

麥當勞全台共有396家餐廳，台中約有50家，這次徵才釋出全台2,200個職缺，其中主管職餐廳襄理即占200位，起薪36K起，求職者在現場只要通過面試並完成錄取程序，即可選擇距離最近、最方便的麥當勞餐廳上班，並可於全台輪調。