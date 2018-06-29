麥當勞大徵才 襄理起薪36K起跳

2018-06-29 19:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



隨著畢業季來臨，為迎接即將邁入職場的社會新鮮人，台灣麥當勞今（29）日擴大徵才、打破30K起薪天花板，讓畢業即就業，「追薪」成功不是夢。

看好台中高留鄉工作率與蓬勃發展的餐飲服務需求，「2018麥當勞招募列車」首度前進台中，攜手台中市政府勞工局、就業服務處於今日起至7日1日，連續三天在台中市府廣場前舉辦聯合徵才；2018全年麥當勞中部地區招募人數預計成長28%，釋出職缺數為歷年之冠。

此外，全台麥當勞並將招募200位正職餐廳襄理及2,000名計時人員，希望號召更多對餐飲服務業有熱忱的人才，加入麥當勞「預見更好的自己」。

台灣麥當勞人力資源部副總裁藍郁琇表示，台灣麥當勞身為最佳雇主品牌，致力提供完善的薪資福利保障、穩健的升遷管道，以及歡樂友善的工作環境，是職場新鮮人及兼職打工最佳的職涯選擇。

根據人力銀行調查，受到景氣持續復甦影響，97%以上的畢業生計劃一畢業就工作，2018年大學畢業生普遍預期起薪最高30K；麥當勞提供正職餐廳襄理起薪36K，打破30K的「起薪天花板」，讓職場新鮮人也有好「薪」情。計時人員時薪則最高可達204元，還可享彈性排班以及每兩週領薪，最能符合打工族群的需求。

因應大台中地區餐飲服務需求增加，麥當勞中區營運部協理朱佩玲表示，麥當勞在中彰投近一年來已舉辦超過25場徵才活動，且招募人數連續五年持續成長。2018全年預計於中部地區招募近4,000名職缺，較去年成長28%，是麥當勞歷年來在中台灣釋出最大的招募員額。