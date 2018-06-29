新鮮人起薪28230元 破12年紀錄

2018-06-29 14:46 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 陳素玲 ／台北報導



1111人力銀行公布「2018企業進用新鮮人意願暨求職禁忌調查」，發現近七成受訪企業「有意進用」新鮮人，比去年六成明顯增加，新鮮人起薪2萬8230元，打破12年紀錄，學士、碩士待遇雙創新高。惟大小公司給薪差很大，小公司起薪2萬7720元，百人以上企業起薪3萬110元，差距2390元。

正值新鮮人求職高峰期，勞動部調查發現去年擁有大學以上學歷的社會新鮮人平均起薪達2萬9922元，創20年來新高，據1111人力銀行調查，今年可望再攀高。

根據1111人力銀行調查，今年近七成受訪企業「有意進用」新鮮人，相較去年的六成，明顯增長近10個百分點，值得關注的是有13.02%企業「往年沒進用，但今年會進用」。從1111資料庫也顯示，6月歡迎新鮮人的全職工作機會數已突破40萬筆，顯示企業開出大量人力需求，也樂於接受新鮮人。

在薪資條件上，今年企業主給予新鮮人平均月薪為2萬8230元，相較於去年的2萬8004元雖然僅略高出226元，卻創下2007年有調查以來的12年新高。又從交叉分析發現，員工規模在30人以下的小型企業，平均只願給薪2萬7720元，反觀員工規模在101人以上的中型企業薪資條件相對優渥，新鮮人平均起薪可拉至3萬110元，兩者差距達2390元。