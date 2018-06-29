新鮮人起薪破28K創新高 但增幅多被通膨吃掉

2018-06-29 13:28 中央社 台北29日電



六月是鳳凰花開驪歌初唱的季節！晴朗好天氣，一群好友穿著畢業服愜意地坐在陰涼處的草坪上留影，為學生生涯畫下美好的句點。聯合報系記者胡經周／攝影 分享 facebook 根據1111人力銀行調查，今年企業主給予職場新鮮人平均月薪達新台幣2萬8230元，創調查以來新高，但增幅僅較去年高出0.81%。考量去年CPI年增率0.62%，新鮮人起薪增幅幾乎被物價吃掉。

1111人力銀行今天公布「2018企業進用新鮮人意願暨求職禁忌調查」，調查顯示，今年企業主給予新鮮人平均月薪為2萬8230元，創2007年首次調查以來新高。進一步交叉分析發現，員工規模在30人以下的小型企業，平均只願給薪2萬7720元，但員工規模在101人以上的中型企業，薪資條件相對優渥，新鮮人平均起薪可拉至3萬110元，兩者差距達2390元。

對此，1111人力銀行建議，新鮮人求職時宜慎選有制度、具規模的中型企業，比較有機會拿到符合期待的理想待遇。

觀察學歷給薪狀況，專科畢業生平均起薪2萬7020元、大學畢業平均2萬8050元、碩士畢業平均3萬530元。今年大學、碩士畢業生的起薪水準，同創調查以來歷史新高，雙雙突破28K及30K。

不過，今年新鮮人起薪2萬8230元，僅較去年2萬8004元略高出226元或0.81%。主計總處公布去年消費者物價指數（CPI）年增率0.62%，因此新鮮人起薪雖有成長，但增幅幾乎都被物價吃掉。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華表示，根據國發會日前發布5月景氣燈號指出，景氣綜合判斷分數升至28分，創下近8個月最高，景氣亮出連續第四個月綠燈。此外5月領先指標跌幅也進一步縮小至0.07％，顯示下半年景氣可以樂觀期待，對於就業市場具正向激勵效果。

此外，李大華表示，主計總處發布4月份的「經常性薪資」年增率2.27％，已連續5個月超過2％，說明政府帶頭調薪軍公教3%已發揮外溢效果；而國內勞動情勢維持穩定，前5月失業率降至3.65%，為近18年來同期新低，企業調薪趨於積極，相對也願意提高新鮮人待遇。

為了解企業進用應屆畢業新鮮人意願，1111人力銀行設計「2018企業進用新鮮人意願暨求職禁忌調查」，自6月15日到6月28日，針對企業會員進行電話訪問及網路問卷立意抽樣調查，有效樣本數為1014份。