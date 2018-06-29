逾5成企業 願付新鮮人起薪26K

2018-06-29 00:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳妍霖 ／台北報導



勞動部調查，具有證照、檢定或實習經驗的新鮮人，企業會更願給較高薪水。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

畢業求職季來臨，什麼樣的條件最能獲企業青睞？勞動部今年上半年針對求才企業進行調查，超過五成企業願給社會新鮮人兩萬六千元起薪，且具有證照、檢定或實習經驗的新鮮人，企業會更願給較高薪水；至於抗壓性低、挫折忍受度差的新鮮人，最不受企業歡迎。

勞動力發展署台灣就業通進行「企業徵新話大調查」，有效樣本數為一千一百一十三筆，調查顯示，逾四成企業願提供較高薪水給具職務相關證照、檢定的新鮮人；有三成五企業願意提供較高薪水給具有實習經驗的新鮮人；兩成八企業願給有跨領域專業的新鮮人較高薪。

勞發署表示，新鮮人欠缺工作經驗，在面對人生第一次找正職工作時，難免不安、困惑，只要有考取相關證照或檢定、有實習經驗等，都是在職場提早卡位、爭取高薪的加分因素；建議在學期間可爭取實習機會，也能提前了解該職務是否符合個人志趣性向，有助培養相關技能。

針對新鮮人有哪些需要改進的地方，調查發現，有五成三企業認為新鮮人「抗壓性低、挫折忍受度差」，比率占最高；其次依序為「有問題不主動反映」、「工作態度敷衍了事」、「過於被動，不與同事交流」、「愛抱怨，動不動就想要離職」、「不敬業（如愛遲到、愛請假等）」；不到一成企業則認為新鮮人表現很好。

勞發署建議，新鮮人初入職場，「工作態度」勝於「工作能力」，需要有面對問題的解決能力，而抗壓性不足的新鮮人，遇困難就臨陣脫逃，除不利學習與成長外，更可能影響企業對青年的刻版印象與看法。新鮮人可多培養抗壓性，未來才能適應多變的職場。