被嫌動作慢威脅扣薪 職場缺友善智青好無奈

2018-06-28 17:16 中央社 台北28日電



患有輕度智能障礙的永健，過去就業常被嫌動作慢，工作處在高壓狀態，一度讓他對職場心生畏懼，近期透過心路基金會課程協助，增加自我表達能力，也盼社會對障礙者能有更多了解和包容。中央社 分享 facebook 36歲永健有輕度智能障礙，過去換過無數工作，雇主和同事常嫌他動作慢，不只言語譏諷又威脅扣薪，讓他對職場心生畏懼，不敢再求職，他盼社會對障礙者有更多了解和包容。

永健從小就因智能障礙受了很多苦，他不善言詞，也很害羞，看到陌生人就想躲，也不會對外表達心情。小學時，他外型稍胖惹人注意，同學看他安靜好欺負，常藉故開他玩笑，甚至動手動腳，拿擦窗的長柄刷打他的頭。

因校園霸凌，永健一度不敢上學，直到姑姑幫他出頭，到學校理論，打人的同學因此轉學；但此舉也讓他在學校更難與同學相處，就算升上國中狀況也沒改善。

從高中畢業後，永健鼓起勇氣踏入職場，剛好超商應徵清潔和補貨人員，他心想，不用接觸收銀，工作應可負荷；但實際踏入後，因他動作稍慢，補貨速度常被嫌棄。尤其夏季冷飲熱銷，客人買不到冷飲就客訴，同事和老闆就會責怪永健：「為什麼補貨這麼慢？」「能不能快一點？」

永健今天接受中央社記者訪問時表示，他一心想要把工作做好，也很努力，但一被罵，他就會更緊張，手腳動作就更亂，出錯愈多。他當時很希望，同事能幫忙「先拿飲料給客人，而不是先罵我」，但因旁人對智障者了解不多，他常被罵得很慘，甚至被威脅要扣薪。

永健說，雖沒有真的被扣薪，但雇主和同事讓他工作處在高壓狀態，最短只撐了半年就換工作，最長也只做2年。自從他3年前從最後一份工作離職後，就不敢再求職，內心陰影讓他害怕再遇上不友善雇主、同事。

心路基金會為障礙者提供生活支持服務，並引進許多社區支援活動，永健近幾年都在心路社區課程學習，他特地選了讀報課、音樂課和合唱團，希望特訓自己，不要再害怕人群、能對陌生人侃侃而談，更希望能達成夢想「當歌星」。

永健說，這幾年接受老師、社工的指導和訓練，加上他努力不斷練習，他愈來愈會表達自我，也到許多校園裡分享成功經驗，希望社會更了解智障者的需求和心情。

永健表示，障礙青年很需要別人的肯定和認同，他們努力融入社會，但如果常遇到挫敗經驗、被歧視或忽略，很可能就會退縮。希望社會對障礙者更多包容，更多讚美，協助他們自立。

34歲的育旗也是心路基金會音樂表演班的同學，他因腦性麻痺，從小就行動不便，加上又有腸胃敏感問題，出門成了大難題，幾乎鮮少外出，只能在家裡和弟弟玩、看電視。

育旗的爸爸張進昆受訪時表示，育旗參加社區活動後明顯變得很開朗，比較會表達，且也會主動跟社工、朋友打招呼、甚至說出祝福的話，比以前進步很多。

心路基金會希望募款支持智障者生活支持服務，並推出3款環保杯套做為捐款贈品，以「友善簡單」「接納支持」「美好微笑」3大主題，盼社會有更多互相扶持的同理心。