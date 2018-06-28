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影／當陳其邁遇到韓國瑜 這句話打破藍綠界線

有證照或實習經驗 4成企業願多給薪

2018-06-28 16:12中央社 台北28日電

根據勞動部最新調查，若社會新鮮人有相關實習打工經驗，將會是企業錄取關鍵。社會新鮮人若有證照、檢定成績或相關實習經驗，分別有4成及3成5的企業，願意提供較高的薪水。

根據勞動部勞動力發展署旗下求職網站「台灣就業通」做的最新調查「2018企業徵新話大調查」，若新鮮人「具有與職務相關的證照/檢定成績」或「有相關實習經驗」，企業會願意提供較高的起薪。

根據調查結果，新鮮人錄取與否的重要條件，以「有相關實習或打工經驗」占比最高，為54.27%，其次為「專業知識與技術」（49.96%）。

調查顯示，企業願意給新鮮人較高起薪的情況，以「具有與職務相關的證照/檢定成績」占比最高，為41.42%，其次為「有相關實習經驗」（35.40%），再次之為「有跨領域的專業」（28.21%）。

給社會新鮮人的起薪部分，調查顯示有超過5成的企業願意給新鮮人新台幣2萬6000元以上的起薪。

調查也顯示，時下新鮮人參加面試時，最常出現的問題為「無故爽約或遲到」，其次為「缺乏準備，回答內容空泛」。需要加強的則為對公司/職務的了解，以及應徵職務的原因。

台灣就業通表示，此調查有效樣本數為1113筆，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.9個百分點。調查時間為2018年4月20日至5月21日止，調查方法以電話訪問方式進行獨立樣本訪問。

根據勞動部最新調查，若社會新鮮人有相關實習或打工經驗，將會是企業錄取關鍵。社會新...
根據勞動部最新調查，若社會新鮮人有相關實習或打工經驗，將會是企業錄取關鍵。社會新鮮人若有證照、檢定成績或相關實習經驗，分別有4成及3成5的企業，願意提供較高的薪水。 圖／聯合報系資料照片
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實習勞動部打工
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