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新鮮人職場調查 超過5成抗壓低、挫折忍受度差

2018-06-28 12:47聯合報 記者陳妍霖╱即時報導

畢業求職旺季來臨，不少新鮮人開始找工作。 聯合報系資料照
畢業求職旺季來臨，不少新鮮人開始找工作。 聯合報系資料照
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畢業求職旺季來臨，什麼樣的條件最能獲得企業青睞？勞動部勞發署今年上半年針對求才企業進行「2018企業徵新話大調查」，調查發現，若新鮮人具有職務相關證照、檢定成績，或有實習經驗，企業願意提供較高起薪。

由勞發署台灣就業通進行「2018 企業徵新話大調查」，有效樣本數為1113筆，該調查顯示，53.02%企業願意給新鮮人2萬6000元以上的起薪，41.42%企業願意提供較高薪水給具有職務相關證照、檢定的新鮮人，其次是具有實習經驗的有35.4%、有跨領域專業的28.21%。

勞發署表示，考取相關證照或檢定、有實習經驗等，都是新鮮人在職場提早卡位、爭取高薪的加分因素，在學期間可爭取實習機會，也能提前了解該職務是否符合個人志趣性向，有助於培養相關技能。

另外，在新鮮人整體評價上，受訪企業對於新鮮人的職場競爭力打分數，以1-10分，高達55.62%企業給「6-7分」，「8分以上」僅有7.37%。而新鮮人有哪些需要改進之處，調查發現以「抗壓性低、挫折忍受度差」占比最高，比率有53.64%，其次為「有問題不主動反應」佔47.53%、「工作態度敷衍了事」佔35.01%。

勞發署建議，新鮮人初入職場，「工作態度」勝於「工作能力」，需要有面對問題的解決能力，而抗壓性不足的新鮮人，遇到困難就臨陣脫逃，除了不利學習與成長外，更可能影響企業對青年的刻版印象與看法，新鮮人可多培養抗壓性，未來才能適應多變的職場。

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