機師工會發動罷工投票 長榮、華航釋善意

兩年前華航空服員曾發動罷工事件，機師工會再度醞釀罷工投票。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

桃園市機師職業工會通過理監事決議，旗下華航、長榮分會將共同舉行罷工投票，工會昨正式宣告，七月十六日至八月六日投票，一旦通過會員過半門檻，工會取得合法罷工權，將發動一系列罷工行動。

這是繼兩年前華航空服員發動罷工後，航空業員工再度醞釀罷工。長榮航空和華航皆表示，盼能持續溝通，理性思考。

民航局則表示，為避免影響旅客權益，除密切掌握雙方協調狀況外，也要求兩家航空公司應盡快與工會有效溝通，並取得最大共識，避免走到罷工一途。民航局同時要求兩家業者，針對未來可能罷工情況，應提早研擬並落實相關應變方案，如面臨大規模集體請假狀況時，相關航班調整作業，應有妥善因應與備援。

桃園市機師職業工會指出，工會會員曾多次向所屬公司提出「保障飛安、改善過勞」訴求的勞資爭議調解，但最終都因資方態度強硬而宣告破局。工會常務理事陳祥麟說，機師長期超時、過勞未獲改善，經多次調解，資方仍以管理職權為由不願改善，才會走上罷工。

目前工會會員中，華航機師有八百多位、長榮機師超過五百位，罷工投票須通過全體會員過半數才能合乎程序，若確定通過，機師工會將宣布罷工日期。

對於工會醞釀罷工，長榮航空昨發布聲明表示，工會日前向桃園市勞動局提出十六項勞資爭議調解，分三次調解，內容多與機師的薪資、福利、公司內部管理權限、增加休時等相關，當中三項與飛航安全相關議題，公司與機師的立場目標一致。

華航也發布聲明說，公司雖釋出善意，多次去函要求恢復團協協商，但工會以尚處於不當勞裁調查期間，婉拒復談，協商進度停滯之責應不能歸屬華航，工會不願接受協商，不時以罷工手段混淆事實，盼各界理性思考。