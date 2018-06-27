起薪低存款難買房無望 大學講師：九成畢業生想離台工作

2018-06-27 13:44 聯合新聞網 綜合報導



留在台灣工作將立即面臨「薪水低、工時長、發展性有限」的就業環境。示意圖，圖片來源／ingimage。 分享 facebook

台灣社會長期以來的低薪問題，加上經濟成長緩慢、企業競爭力低落，除了造成外資進場的意願低下外，也讓即將走進職場的社會新鮮人們膽顫心驚。

據中時報導，在義守大學擔任企管系講師的高雄市議員參選人盧翊淮，曾對課堂上的準畢業生們進行口頭詢問，發現有九成的學生畢業後想離台工作，其中又有八成想到對岸求職。

青年低薪的問題屢屢在各大校園討論版上被提出，學生們對於留在台灣工作普遍的認知皆為將立即面臨「薪水低、工時長、發展性有限」的就業環境。加上生活消費日益提高，就算刻苦打拼也不敵民生物資的飛漲，存不到錢的月光族比例漸漸攀升，更徨論居高不下的房市讓人苦於「一輩子不吃不穿也買不起自己的房子」。基於對大環境的失望，想離島求職的人數日益爬升，接踵而來的就是人才外流、以及社會結構老化的問題。

有新鮮人說，就算離開台灣出外求職，生活品質和經濟情況是否能有較好的保障也有不少相關討論。在外地需克服文化和職場上的先天差異，面對不熟悉的生活環境還得花上大把的精神力氣適應。離鄉背井到外地工作得犧牲和家人朋友的相處，若碰上無法預期的狀況，打回原形回台從新開始是否更不划算，也是大家心中的疑慮。

治安好、生活便利、人民友善是台灣向來的優勢，也是許多外國旅人一再訪台的原因。如何提昇經濟，打破低薪和窘迫的就業環境，則成為是否能讓國人根留家鄉的因素。網友認為，若能提出合理有效的相關政策，也將成為年底大選時候選人們的致勝關鍵。