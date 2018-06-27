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公部門見習時薪140元 大學生：分秒都在挑戰個人EQ

2018-06-27 10:54聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

簡淑華幫民眾檢查護照申請表的資料有無缺漏。圖／教育部提供
簡淑華幫民眾檢查護照申請表的資料有無缺漏。圖／教育部提供
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教育部青年發展署為協助青年在學期間了解政府部門運作方式及工作內容並累積職場經驗，與中央部會及所屬各級機關合作「大專生公部門見習計畫」，提供種類多元的公部門見習職缺，見習津貼每小時140元。第1梯次（4-5月）共有111位學生至17家機關見習。

來自國立中興大學中文系學生簡淑華，分享在外交部中部辦事處見習經驗，主要見習內容是協助民眾填寫申請書與申辦護照，由於是第一線接觸民眾，如檢查護照申請表、協助民眾列印身分證與戶口名簿等，會遇到各種不同的人和狀況。

簡淑華表示，與各式各樣的民眾互動過程中，每分每秒都在挑戰個人EQ與增進自己的耐心，「但只要得到一位民眾的謝謝，就能感受到自己的付出很有價值。」

在見習過程中，簡淑華的業師與她分享「你的青春不僅只是賺取每小時140元上」，啟發她對見習有不同的想法，見習不單是領取見習津貼，而是更加專注於透過見習過程中觀察每位民眾的獨特性及需要，以及從與民眾的互動中自我覺察與學習成長，這些都是她最寶貴的見習經驗。

青年發展署表示，107年提供450至550人次見習機會，並提供見習津貼每小時140元，見習期間分為4-5月、7-8月、10-11月三個梯次，目前第二梯次(7-8月)已報名截止，第三梯次(10-11月)預計於7月初開放同學報名參與。大專青年可趁著在學期間拓展職場視野，及學習公部門行政經驗增加職場就業力。

詳細計畫內容，可至RICH職場體驗網教育部青年署網站查詢。洽詢電話：02-7736-5131徐先生。

簡淑華引導民眾等候辦理護照及文件證明。圖／教育部提供
簡淑華引導民眾等候辦理護照及文件證明。圖／教育部提供
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