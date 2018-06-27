親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

提升員工生產力的7個建言！伊隆馬斯克：開會是最浪費生命的事

2018-06-27 07:59聯合新聞網 文／遠見提供

特斯拉執行長馬斯克。 美聯社
特斯拉執行長馬斯克。 美聯社
分享
人稱「鋼鐵人」、創辦特斯拉汽車和PayPal的伊隆馬斯克（Elon Musk），堪稱是現代職場最具代表性的優秀領導人之一，他有著前瞻的思考能力、劃時代的革新變革，不僅為許多創業人士立下了絕佳典範，從不在學習這段路懈怠的過程，更是你我都應該學習的榜樣。

這位47歲的企業家日理萬機，他目前正在利用SpaceX徹底改變航天工業、拓展特斯拉在電動汽車領域之版圖，並推動Neuralink和Boring公司的神經科學技術和運輸業務產業發展──他近乎是個完人，而在近日他寫給員工的信當中，他分享了建議員工能提升生產力的7個法則。

1、大型會議浪費了人們的時間

週會、月會、跨部門會議，伊隆馬斯克說，過度的會議是大公司最令人詬病的災難，而隨著開會時間不斷被推遲，情況肯定會變得更糟。「除非你可以確定會議內容能提供全體員工更大的價值，否則請盡量減少所有的大型會議，若是真的有特殊情況，還請開得愈短愈好。」

2、除非事情緊急，否則別開會就不要召開

你可曾想過，開會時，到底主要都在談些什麼嗎？是討好主管、老闆的面子，還是聽一大堆根本未必與自身工作相關的分享和建議？一場會議往往動輒數小時，而真正的重要工作卻因會議而耽擱、最終導致加班。

為此，伊隆馬斯克就強調，「除非你正在處理一件非常緊急的事情、必須大家集思廣益的想辦法，否則請除掉頻繁的會議；而一旦緊急事項得到解決，會議頻率就應該準確降低。」

3、請不要參加根本與你無關的會議

很多時候，你一定經常莫名奇妙的被拉進各種不同的會議，然而卻在會議室裡面待了幾個小時，最終卻一無所獲的離開──畢竟這會議根本完全與你無關。

伊隆馬斯克叮囑員工，「開會開到一半，如果發現會議內容完沒有價值，歡迎你假裝接到重要電話而離開；離開並不是無理，而是硬要把一個人留在會議室裡面浪費時間，是更不禮貌的。」

4、不要混淆行話

所謂的行話，是指一些特定專業人士之間的溝通用語，往往為了幫助討論議題，使得用語當中有許多在發展過程中逐漸簡化，進而可能會直接使用縮寫而不必附加解釋。

為此伊隆馬斯克特別交代，「不要在特斯拉的硬體、軟體或業務流程中使用首字母縮略詞或無意義詞，因為一般來說，任何需要解釋的東西都會阻礙溝通，我們不希望人們為了在特斯拉工作而必須記住縮寫短語表。」

5、溝通不要太過多層使效率下降

很多時候，當我們想要與某一位高層主管溝通時，必須先透過主管的建議、祕書的安排，繞了好幾圈以後才會收到正確的答覆；亦或者，明明是件小事，卻要透過層層安排才能執行，這是伊隆馬斯克很討厭的「官僚文化」。

在他的公司中，基本上員工都是平等的，沒有垂直的地位分別，「因為透過指揮鏈來傳達事情，根本只會讓工作效率大為降低。」

6、如果你要和某人直接連繫，請直接進行

接續著溝通的原則，溝通不順暢的系統，是伊隆馬斯克最忌諱的弊病，如果你有建議想要提供給老闆，卻必須先透過主管、主管傳達給經理、經理再告知部長、部長再分享給總經理時，你絕對不可能表達出正確的想法。

「許多公司問題的一個主要來源，是部門之間的溝通不良，解決這個問題的方法是允許各部門、職務之間的信息自由流通。」

7、不要浪費時間遵循愚蠢的規則

每一間公司，一定都有令人感到荒謬的愚蠢行徑，甚至一些不成文的流傳規定，很容易使得員工生產力下降，甚至發展也受到限制與阻礙。

伊隆馬斯克分享，「一個大方向：遵循常識做為你的依歸。如果盲目地不斷依循從前可能在某種特殊情況下所訂定的準則，只會干擾員工的創造力。」

（文／魯皓平 本文出自2018.6.26《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

馬斯克職場
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

拒當「下流」老人 67歲阿嬤開拓新職涯

2018-06-27 08:08

影／遠航招考空服員 月薪40K、錄取率1.4%

2018-06-26 15:02

台灣人才荒居全球第3 業務、工程師最缺

2018-06-26 14:34

想捧金飯碗機會來了 兆豐、華銀徵才起薪最高44K

2018-06-26 14:04

萬寶華調查 78%台雇主徵才困難居全球第三

2018-06-26 12:25

影／遠航召考空服員 錄取率1.44%

2018-06-26 11:35

暑期打工「七不」 桃市、中市辦講座

2018-06-25 23:26

超商正職薪水和工讀差不多 網友嘆：扛責任卻沒價值

2018-06-25 14:57

試辦農業外勞 農委會目前不考慮

2018-06-25 14:41

為什麼缺工但農業師傅卻不好用？他們道出真正原因

2018-06-25 13:18

林管處招考森林護管員 享福利月薪2萬7起跳

2018-06-25 12:19

試辦或開放農業外勞 農委會：目前沒考慮

2018-06-25 11:24

公車司機月領近6萬嘆錢薄 警說：我嘛一樣

2018-06-24 10:33

中高齡就業專法6月底預告 學者盼改善隱性歧視

2018-06-24 09:14

中華電信再招考271人 年薪至少16個月

2018-06-22 18:08

工作壓力致精神疾病 8年25例

2018-06-21 14:16

即日生效！精神疾病列職業病 認定放寬

2018-06-21 14:05

7成6年輕人有意創業 逾6成創業者失敗

2018-06-21 12:44

雇主給付是津貼or工資？勞動事件法明定勞工說了算

2018-06-21 12:06

勞資訴訟判決前 法官可要求恢復勞工原職原薪

2018-06-21 12:01

培養離岸風電人才 大專營報名開跑

2018-06-21 11:45

愛用表情符號溝通？研究：在職場上只會顯得無能

2018-06-20 07:57

職護荒？勞動部：人力充足 應是媒合問題

2018-06-19 14:28

時薪喊到3500元 找不到職護 企業好慌

2018-06-19 14:28

如何找到喜歡的工作？職涯專家：想想自己童年喜歡什麼

2018-06-19 08:36

台中捷運徵才 最低起薪2.6K

2018-06-18 11:53

考試院調查：逾8成因薪資福利佳選公職

2018-06-17 12:26

站在人生轉彎處 勞部講座教你做選擇

2018-06-16 11:12

想捧金飯碗快來 台銀二度招考最高薪53K

2018-06-15 20:09

想跟好姐妹同公司上班 投履歷卻被她無情攔截

2018-06-15 12:06

想進百大金融及製造業 人資長教你這個「眉角 」

2018-06-15 09:50

全傳媒工會反對納入7休1例外 勞動部：會討論

2018-06-14 16:08

數位當道 這工作起薪比平均薪資多6,792元

2018-06-14 13:15

女友想當汽車業務 他反對：都在賣笑撒嬌 不准！

2018-06-14 11:09

求職履歷照放法鬥犬 網友：年輕人把面試當樂趣？

2018-06-14 09:50

亞太停辦有轉圜？ 自救會爭取停招取代停辦

2018-06-13 16:24

還在加班萬歲？你最好在出社會第一年記住的十件事

2018-06-13 13:11

外勞護照變更 雇主不必到勞動部辦理

2018-06-13 12:06

每月成交150張信用卡 菜鳥業務如何辦到？

2018-06-07 11:12
看更多

熱門文章

小七店員一做13年 她月入34K被男友嫌丟臉

2018-06-26 14:38

加速汰換老舊烏賊車 環保署今公布更嚴格排放標準

2018-06-26 12:19

60吋電視剛買完降價近5千 好市多直接退差價「揪感心」

2018-06-26 11:33

重大醫療疏失 台大證實2死但與接錯管無關

2018-06-26 15:20

做事又快又好！最受主管青睞的5大生肖

2018-06-26 09:43

雲林懸浮微粒濃度降低 改善率全國第二

2018-06-26 12:59

只花324元…好市多輪胎保固超佛心？ 網友：其實賺翻了

2018-06-26 13:23

露營風吹到遊樂園！六福村首度推出限量星光露營

2018-06-26 16:49

法鼓山副住持果暉法師將接第六任方丈 果東方丈退位

2018-06-26 16:55

想捧金飯碗機會來了 兆豐、華銀徵才起薪最高44K

2018-06-26 14:04

蔡政府斷了虱目魚西進路？ 漁業署：是價格談不攏

2018-06-26 14:21

願景／照顧者：聽到哥哥死訊 我失智的爸爸哭了

2018-06-26 21:19

願景╱婆婆的感謝 讓媳婦照顧有了前行力量

2018-06-26 19:12

護理師第2次進加護病房 接錯管至少1天後才發現

2018-06-26 16:01

一天跑廁所8次頻尿好困擾 醫生：少喝咖啡鍛鍊膀胱肌

2018-06-26 12:00

神算男大生踢鐵板賠10萬 跟賭網友要求老闆道歉

2018-06-26 13:48

手機約炮 專家呼籲做愛「前」投藥避愛滋

2018-06-26 10:35

富邦產大數據：男女最危險駕駛都是天蠍座

2018-06-26 10:15

台東拚觀光再出招 包下桃捷整列車廂形象廣告

2018-06-26 19:05

家庭聚餐有面子又有裡子！五大必吃星級中餐廳

2018-06-26 14:30

沒機會回家 小男嬰染腸病毒16天病逝

2018-06-26 14:10

汗水不沾鍋！ 為何世足南韓門將始終有張幼咪咪的臉？

2018-06-26 11:00

老男人最怕這個病 骨痛到極點失去活下去勇氣

2018-06-26 12:07

桃園捷運綠線 鄭文燦：機電系統7月5日與西門子簽約

2018-06-26 20:05

超商啤酒來襲！全家25款獨賣啤酒 7-11請來杯緣子

2018-06-26 15:53

1天5包菸父癌逝 不讓母流淚子戒菸成功

2018-06-26 13:43

果東法師將退位 果暉法師繼任為法鼓山第六任方丈

2018-06-26 17:08

9成旅客回憶是「吃」 吃貨旅遊榜東京排第2！

2018-06-26 08:41

今日星座運勢／金牛 藍綠色幸運 提問並謙虛學習

2018-06-27 00:00

台北再亮高溫橙色燈 今估再飆36度

2018-06-27 05:10

骨鬆論壇／只要做對這件事 髖骨骨折機率少三成六

2018-06-26 23:26

拒當「下流」老人 67歲阿嬤開拓新職涯

2018-06-27 08:08

媽媽也是人 也會有情緒！8種方法正視它

2018-06-26 10:49

虱目魚西進無路 漁署：是因價格協議破裂

2018-06-27 00:41

影／遠航召考空服員 錄取率1.44%

2018-06-26 11:35

連兩天…洗腎接錯管 台大醫院道歉

2018-06-26 23:41

影╱眼鏡族注意了！幫你配眼鏡的驗光師有執照嗎？

2018-06-26 19:53

法鼓山果東法師任期屆滿 果暉法師接方丈

2018-06-27 00:20

西藏15日全覽破盤 早鳥全含價10萬有找

2018-06-26 08:42

再聯名BAN.DO！星巴克話題新品 7月3日開賣

2018-06-26 16:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top