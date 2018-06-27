提升員工生產力的7個建言！伊隆馬斯克：開會是最浪費生命的事

2018-06-27 07:59 聯合新聞網 文／遠見提供



特斯拉執行長馬斯克。 美聯社 分享 facebook 人稱「鋼鐵人」、創辦特斯拉汽車和PayPal的伊隆馬斯克（Elon Musk），堪稱是現代職場最具代表性的優秀領導人之一，他有著前瞻的思考能力、劃時代的革新變革，不僅為許多創業人士立下了絕佳典範，從不在學習這段路懈怠的過程，更是你我都應該學習的榜樣。

這位47歲的企業家日理萬機，他目前正在利用SpaceX徹底改變航天工業、拓展特斯拉在電動汽車領域之版圖，並推動Neuralink和Boring公司的神經科學技術和運輸業務產業發展──他近乎是個完人，而在近日他寫給員工的信當中，他分享了建議員工能提升生產力的7個法則。

1、大型會議浪費了人們的時間

週會、月會、跨部門會議，伊隆馬斯克說，過度的會議是大公司最令人詬病的災難，而隨著開會時間不斷被推遲，情況肯定會變得更糟。「除非你可以確定會議內容能提供全體員工更大的價值，否則請盡量減少所有的大型會議，若是真的有特殊情況，還請開得愈短愈好。」

2、除非事情緊急，否則別開會就不要召開

你可曾想過，開會時，到底主要都在談些什麼嗎？是討好主管、老闆的面子，還是聽一大堆根本未必與自身工作相關的分享和建議？一場會議往往動輒數小時，而真正的重要工作卻因會議而耽擱、最終導致加班。

為此，伊隆馬斯克就強調，「除非你正在處理一件非常緊急的事情、必須大家集思廣益的想辦法，否則請除掉頻繁的會議；而一旦緊急事項得到解決，會議頻率就應該準確降低。」

3、請不要參加根本與你無關的會議

很多時候，你一定經常莫名奇妙的被拉進各種不同的會議，然而卻在會議室裡面待了幾個小時，最終卻一無所獲的離開──畢竟這會議根本完全與你無關。

伊隆馬斯克叮囑員工，「開會開到一半，如果發現會議內容完沒有價值，歡迎你假裝接到重要電話而離開；離開並不是無理，而是硬要把一個人留在會議室裡面浪費時間，是更不禮貌的。」

4、不要混淆行話

所謂的行話，是指一些特定專業人士之間的溝通用語，往往為了幫助討論議題，使得用語當中有許多在發展過程中逐漸簡化，進而可能會直接使用縮寫而不必附加解釋。

為此伊隆馬斯克特別交代，「不要在特斯拉的硬體、軟體或業務流程中使用首字母縮略詞或無意義詞，因為一般來說，任何需要解釋的東西都會阻礙溝通，我們不希望人們為了在特斯拉工作而必須記住縮寫短語表。」

5、溝通不要太過多層使效率下降

很多時候，當我們想要與某一位高層主管溝通時，必須先透過主管的建議、祕書的安排，繞了好幾圈以後才會收到正確的答覆；亦或者，明明是件小事，卻要透過層層安排才能執行，這是伊隆馬斯克很討厭的「官僚文化」。

在他的公司中，基本上員工都是平等的，沒有垂直的地位分別，「因為透過指揮鏈來傳達事情，根本只會讓工作效率大為降低。」

6、如果你要和某人直接連繫，請直接進行

接續著溝通的原則，溝通不順暢的系統，是伊隆馬斯克最忌諱的弊病，如果你有建議想要提供給老闆，卻必須先透過主管、主管傳達給經理、經理再告知部長、部長再分享給總經理時，你絕對不可能表達出正確的想法。

「許多公司問題的一個主要來源，是部門之間的溝通不良，解決這個問題的方法是允許各部門、職務之間的信息自由流通。」

7、不要浪費時間遵循愚蠢的規則

每一間公司，一定都有令人感到荒謬的愚蠢行徑，甚至一些不成文的流傳規定，很容易使得員工生產力下降，甚至發展也受到限制與阻礙。

伊隆馬斯克分享，「一個大方向：遵循常識做為你的依歸。如果盲目地不斷依循從前可能在某種特殊情況下所訂定的準則，只會干擾員工的創造力。」

（文／魯皓平 本文出自2018.6.26《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）