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台大接錯管事件後不只1死 台大證實2死但與接錯管無關

想捧金飯碗機會來了 兆豐、華銀徵才起薪最高44K

2018-06-26 14:04聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

想捧金飯碗或跳槽的機會來了，因應員工離退及拓展新業務的人力缺口，兆豐銀行及華南銀行正進行招考，合計共徵才480人，正式錄取後起薪最高44K報名至明（6月27日）截止。

金融業待遇普遍高於其他產業，公股行庫又有工作較穩定的優勢，每年徵才總是搶破頭，是許多金融、財經科系畢業生的夢幻職業，連民營銀行員工也想跳槽。隨著各公股銀行退休潮湧現，加上新業務不斷增加，人力需求大增，開出的職缺也愈來愈多。

兆豐銀行號稱在各公股銀行中薪資、福利待遇最好，加上獲利佳獎金豐厚，是金融專才的跳槽首選。上半年兆豐銀行才徵才300人，此次又開出140名職缺，要徵求有經驗的銀行行員、企金業務人員及客服人員共140名，通過試用期後，起薪最高44K，加計午膳費將達46K以上。

比較特別的是，此次兆豐銀行招募20名客服人員，除國內、外大專以上畢業及國、台語流利與口齒清晰的要求外，在工作經歷上只要求具電話客服人員工作經驗1年以上，不限金融業，讓目前從事非金融業客服工作的人都有機會轉入金融業。

華南銀行則是要大舉徵才340名，招募一般行員、徵授信專業人員及外匯專業人員，主要也是要招募已有2年以上銀行經驗的行員，需才地區為大台北地區，包含台北市、新北市及基隆市。大台北地區錄取人員，3年內將不調離大台北地區。

兆豐銀行金融業
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