台灣人才荒居全球第3 業務、工程師最缺

2018-06-26 14:34 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 陳素玲 ／台北報導



近8成雇主徵才困難

畢業季即將來臨，新鮮人陸續投入職場，不過台灣雇主人才荒的狀況越來越嚴重。根據ManpowerGroup萬寶華「2018全球人才短缺調查」結果，高達78%台灣雇主面臨徵才困難，遠高於全球平均值45%，也是自2006年加入調查以來最高點，位居全球第三。雇主最急缺的三大職缺為業務代表、工程師、資訊技術人員，其中資訊技術人員是首度進入前三名。

值得注意的是，該項調查也針對自動化科技對企業未來員工人數影響進行調查，結果顯示有26%的雇主會因而增加人力，60%維持不變，僅有12%會減少人力，顯示超過八成企業表示人力會增加或維持不變，打破一般認為自動化科技將取代人力，造成大量失業結論，主因是許多應用人工智慧（AI）科技新產品，需要更多業務人員推銷，是自動化科技無法取代。

萬寶華為了解全球雇主徵才困難情況，針對43個國家及地區，訪問了超過3萬9100名雇主，其中包括1020名台灣企業，結果顯示有78%台灣雇主表示人才難尋，高於全球平均值（45%），狀況僅較日本及羅馬尼亞輕微。今年台灣人才短缺前十大職缺中，仍以業務代表排名第一，自2010年以來始終居於台灣最難找的人才，此外，超過一半的雇主表示缺工主因在於無合適人選或應徵者。

就大中華區而言，台灣及香港的人才短缺問題皆較過去嚴重，分別增加5個百分點和7個百分點，為亞太區第二及第三名，中國大陸只有13%雇主有人才短缺問題。

ManpowerGroup萬寶華台灣分公司專業人才事業總經理吳璧昇指出，人才短缺是普遍的現象，從2009年迄今，全球受訪者認為人才短缺從30%逐步上升為45%，不過台灣狀況更加嚴重，自2014年以來從45%驟升到78%，增加近三成。吳璧昇認為，主因這幾年市場變化迅速，不論是既有產業或新興產業都需要新的人才，例如從傳統程式語言到現在熱門的Java、Python，幾年間程式語言需求變化相當快，人才培育與供不應求現象非常明顯。